Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на семь копеек и составил 66,72 рубля. Курс евро опустился на шесть копеек, до 73,29 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Экономика ФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках Федеральная налоговая служба (ФНС) получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год.

Происшествия В Ставропольском крае ведется поиск пилотов разбившегося Су-25 В Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ Минобороны РФ, сообщили 3 сентября в оборонном ведомстве.

Политика В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад белоруска нашлась в России Уроженка Белоруссии, которая, будучи ребенком, 20 лет назад потерялась в электричке, нашлась в России.

Технологии Электронные зачетки впервые ввели в томском вузе Первокурсникам ТУСУРа не выдали традиционные зачетные книжки. Зато предоставили пароль и логин к электронной зачетке.

Общество Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез Видео со свадьбы, на которой маленькую девочку выдают замуж за взрослого мужчину, довело до слез иранскую журналистку Масих Алинежад.

Происшествия Роспотребнадзор не увидел радиационных рисков для Северодвинска Позже в Росгибромете заявили, что в день после взрыва уровень радиации на территории вырос в 16 раз, после чего вернулся к прежним значениям.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.

Общество Самый опасный город России находится в Ростовской области Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.

Армия и оружие Российская армия получит новый санитарный бронеавтомобиль «Линза» Российская армия в 2019 году получит первую партию санитарных бронеавтомобилей "Линза", созданных на базе шасси "Тайфун", заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данных машин "Ремдизель" Игорь Зарахович.

Армия и оружие ВВС США хотят закупить две установки, копирующие С-300 Портал «Уорзон» сообщил о намерении ВВС США приобрести две транспортно-пусковые установки, которые внешне и по техническим характеристиками напоминают российские зенитные ракетные системы С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2.

Игры Поклонник World of Warcraft воссоздал Штормград на Unreal Engine 4 Фанат World of Warcraft под ником Daniel L воссоздал город Штормград на движке Unreal Engine 4.

Политика Иран вернётся к соблюдению СВПД при получении кредита на $15 млрд Заместитель главы иранского МИД Аббас Аракчи заявил о готовности Ирана вернуться к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе при условии получения кредита в размере $15 млрд.

Шоу-бизнес Аскольд Запашный перенес срочную операцию на позвоночнике Дрессировщик Аскольд Запашный успешно перенес уже пятую в своей жизни операцию на позвоночник. Медицинскую помощь ему оказали в Германии.

Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Авто Jeep Wrangler 2020 года получил две спецверсии Компания Jeep выпустила две лимитированные серии своего внедорожника Wrangler, построенные на базе модификации Sport S. Новинки получили ряд изменений и ориентированы на стиль и бездорожье.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Происшествия Пьяный житель Хабаровска выстрелил в ребенка из-за шума во дворе В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка из винтовки из-за шума во дворе.

Политика СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Происшествия Задержан обокравший Федора Бондарчука и Евгения Миронова вор Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудниками полиции задержан подозреваемый в похищении мобильных телефонов из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса в Москве.

Футбол Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».