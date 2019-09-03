Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 66,90 рубля. Курс евро опустился на 14 копеек, до отметки 73,12 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Экономика В России опровергли подорожание авиабилетов 2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов.

Культура Александр Розенбаум перенес операцию Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.

Политика Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Происшествия Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри Детские хирурги областной клинической больницы № 2 в Тюмени удалили у десятилетней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Политика Лукашенко: Белоруссия не намерена размещать запрещённые ДРСМД ракеты Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен производить и размещать на территории страны ракеты, запрещённые Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), при отсутствии угроз безопасности.

Музыка Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября» Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».

Недвижимость Элитный центр: сколько «квадратов» жилья можно купить в Москве за $1 млн Рейтинг самых дорогих районов Москвы по стоимости элитных новостроек Таблица: Knight Frank Самым доступным районом для покупки жилья в элитных новостройках оказался Пресненский (за пределами Садового кольца) — за $1 млн здесь можно приобрести 120 кв. м (+ 11 % по сравнению с прошлым годом).

Политика Первый президент Крыма выведен из комы После инсульта в Турции первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков был введен в кому.

Футбол Бабаев ответил на вопрос о срыве трансфера Комличенко Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос по поводу сорвавшегося трансфера российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

Политика В Турции заявили о возможности закупить дополнительную партию С-400 Турция может заключить с Россией контракт на поставку дополнительной партии зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».

Авто Бывший топ-менеджер Jaguar займется переделкой Aston Martin Специалисты компании Callum, основанной бывшим шеф-дизайнером Jaguar Яном Каллумом, представили лимитированную серию дораотанного и улучшенного Aston Martin Vanquish V12.

Здоровье Врачи Австралии признали изменение климата чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения Австралийская врачебная ассоциация (AMA) признала глобальное изменение климата "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения".

Общество Назван самый распространенный размер груди россиянок Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Армия и оружие СК назвал имя причастного к обстрелу в Донбассе украинского военного К обстрелу наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), представителей ДНР и фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» 1 сентября в Донбассе причастен командир бригады Вооруженных сил Украины, установили следователи.

Общество Появилось видео обрушившегося на Багамы урагана «Дориан» Ураган «Дориан», которому присвоена высшая категория опасности, обрушился на побережье Багамских островов, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Здоровье «Аптечная сеть 36,6» тестирует услугу приема терапевта в аптеке "Аптечная сеть 36,6" начала тестировать в Москве новый формат аптек, в которых будет доступен прием терапевта.

Хоккей «Ак Барс» 3 сентября в Москве сыграет с ЦСКА В КХЛ команды провели 29 очных встреч: 16 выиграл «Ак Барс», 13 побед — у ЦСКА.

Экономика Промопроизводство замедлило рост За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Экономика Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.

Общество В Москве выявлено превышение нитратов в укропе Эксперты Роспотребнадзора выявили в столичных магазинах превышение традиционного содержания магния, натрия, калия и кальция в образцах укропа, петрушки и зеленого лука, в укропе также обнаружено повышенное содержание нитратов.