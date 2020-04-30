Финансы
Piter.tvРубль растёт по отношению к доллару и евро на открытии торгов
Рост рубля по отношению к американской валюте составляет 0,2%. Рубль растёт по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные с Московской биржи.
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Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля
Комсомольская правда03:16
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Комментарии
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Общество
Губернатор Краснодарского края ввел в регионе «масочный режим»
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 12 мая в регионе карантин из-за коронавирусной инфекции и ввел "масочный режим".
Газета.Ru 07:17
Общество
Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
Футбол
«ПСЖ» признают чемпионом Франции
Во Франции приняли решение подвести итоги сезона по нынешней турнирной таблице Лиги 1. Как сообщает в Twitter один из ведущих редакторов издания L’Equipe Жоэль Доменигетти, «ПСЖ» будет признан чемпионом страны.
Евро-футбол.ру 07:15
Футбол
Большинство клубов РПЛ не хотят продолжать чемпионат
Сразу десять клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) не видят смысла в продолжении чемпионата и настаивают на его досрочном завершении.
NewInform 06:07
Общество
В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу
Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 03:48
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
Космос
Телескоп Спитцера показывает точное время танца черной дыры
Ученые удалось выяснить точное время сложного танца между двумя огромными черными дырами.
HotGeo вчера в 11:10
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничен
Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет.
Время Н 05:15
Общество
В ВОЗ назвали условия и срок снятия карантинных ограничений в России
По состоянию на 30 апреля в России зарегистрировано 106498 случаев заражения коронавирусом.
Известия 07:20
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Здоровье
Способ избежать второй волны коронавируса нашли в Италии
Рецца считает, что повторную вспышку коронавируса можно предотвратить социальным дистанцированием, широким тестированием населения, подавлением новых очагов инфекции, а также внедрением новых методов лечения.
Live24 05:24
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru 28 апреля в 10:20
Общество
График выплаты пенсий изменится в мае в Алтайском крае
График доставки майских пенсий и других социальных выплат через отделения «Почты России» в связи с предстоящими майскими праздничными и выходными днями будет скорректирован с учетом режима работы почтового ведомства, сообщает Отделение Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю.
Бийский рабочий 02:56
Здоровье
Врачи РКБ в Уфе обратились к Владимиру Путину
Сотрудники РКБ имени Куватова, которая стала очагом коронавируса в Башкирии, записали видеообращение к Владимиру Путину.
News102.ru 04:36
Экономика
Мишустин пообещал помощь застройщикам и обманутым дольщикам
Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку застройщиков, еще 30 млрд рублей будет направлено на защиту обманутых дольщиков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
BFM.ru 05:09
Происшествия
В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации
RT на русском 04:14
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили Ту-22М3 над Баренцевым и Норвежским морями
Норвегия поднимала истребители F-16 для сопровождения российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 в небе над Баренцевым и Норвежским морями.
Известия 28 апреля в 09:18
Авто
УАЗ показал дом на колёсах на базе УАЗ «Буханки»
При создании новинки специалисты УАЗ сотрудничали с инженерами московской компании «Люкс Форм», которая занимается выпуском фургонов и кемперов на базе Lada Granta.
SpeedMe вчера в 05:08
Фигурное катание
Японцы попросили забрать в Россию фигуристку Медведеву
Один из пользователей Twitter попросил в своём микроблоге забрать российскую фигуристку обратно в Россию, так как она очень разозлила японцев своими действиями.
REGNUM вчера в 14:33
Общество
В Ленобласти два населенных пункта закрыли на карантин
Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Власти Ленинградской области закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции два населенных пункта — поселок Первомайское Выборгского района и город Пикалево Бокситогорского района.
REGNUM 07:40
Авто
Худший апрель с начала века: российский автопром готовится к простоям и массовым сокращениям
Российский автопром лихорадит уже месяц: после синхронной остановки заводов в конце марта в апреле часть предприятий вернулась к работе, но планы на май очень пёстрые.
74.ru 06:03
Общество
В Башкирии вводится масочный режим
С 4 мая на территории республики вводится масочный режим.
Business FM Уфа 06:26
Общество
Росгидромет предсказал экстремальную жару в европейской части России
Летом на европейской части России возможны периоды экстремально высоких температур, сообщили в пресс-службе Росгидромета.
РИА Новости 04:29