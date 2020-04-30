Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль растет к доллару и евро в начале дня

Курс рубля повышается к доллару и евро в начале торгов вслед за стоимостью нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск четверга снижался на 22 копейки – до 72,79 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 79,29 рубля.
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Рубль перешел к снижению по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Мосбирже

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Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

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Комсомольская правда03:16

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Lenta.ru03:30
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