Евро потерял в стоимости 11 копеек, опустившись до 80,09 рубля.

Курс рубля растет к доллару и евро

Энергетика Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25% По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель. 39

Общество Режим самоизоляции ужесточат в Иркутской области Глава Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об усилении режима самоизоляции. Его поддержали медики региона и районные власти. 17

Общество Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая. 221

Общество Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру». 341

Происшествия В Иркутской области нашли чиновников, подозреваемых в поджоге леса В Иркутской области нашлись чиновники администрации Усть-Кутского района, которых подозревают в поджоге леса, сообщила руководитель аппарата администрации Марина Косыгина.

Общество Песков считает, что россиянам рано выходить на улицы Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, судя по динамике развития эпидемии коронавируса, россиянам ещё рано расслабляться и выходить гулять на улицы. 75

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Политика Саакашвили не будет вице-премьером по реформам, заявили в Раде Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого планировали назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ, получит другую должность, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. 1

Экономика Евгений Коган не увидел в кризисе причин менять план санации «Уралсиба» В ноябре 2015 года Владимир Коган, отец Евгения Когана, выиграл аукцион Центробанка на санацию «Уралсиба», а спустя два года регулятор утвердил предложенный им план оздоровления банка, рассчитанный до 2025 года.

Общество Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19. 153

Политика Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса. 64

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Общество Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон. 79

Здоровье В пяти регионах заболеваемость пневмонией выросла более чем в 1,5 раза В каждом третьем регионе России в январе—феврале 2020 года значительно, более чем на 10%, выросла заболеваемость пневмонией.

Общество 78 тысяч петербургских школьников закончат учебный год досрочно По данным Комитета по образованию Петербурга, сообщили о своем намерении завершить учебный год досрочно родители 204 тысяч школьников. 7