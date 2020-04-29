Финансы
Ньюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:25, Ашберн
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Энергетика
Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
RT на русском вчера в 09:34
Общество
Режим самоизоляции ужесточат в Иркутской области
Глава Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об усилении режима самоизоляции. Его поддержали медики региона и районные власти.
EastRussia 04:21
Общество
Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
Общество
Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу
Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
Известия 07:56
Происшествия
В Иркутской области нашли чиновников, подозреваемых в поджоге леса
В Иркутской области нашлись чиновники администрации Усть-Кутского района, которых подозревают в поджоге леса, сообщила руководитель аппарата администрации Марина Косыгина.
Коммерсантъ 05:06
Общество
Песков считает, что россиянам рано выходить на улицы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, судя по динамике развития эпидемии коронавируса, россиянам ещё рано расслабляться и выходить гулять на улицы.
Свободная Пресса 06:07
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц
Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
Происшествия
Больные из Якутии прибыли в Омск
БК55 вчера в 09:58
Общество
Соловьев оценил сообщения об особняке Малышевой в США
В комментарии Ura.ru Соловьев, оценивая критику в адрес Малышевой, напомнил, что она уже много лет «блистательно работает на Первом канале», а также является «замечательным врачом».
Взгляд.ру 07:16
Политика
Саакашвили не будет вице-премьером по реформам, заявили в Раде
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого планировали назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ, получит другую должность, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости 08:47
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv 28 апреля в 06:09
Экономика
Евгений Коган не увидел в кризисе причин менять план санации «Уралсиба»
В ноябре 2015 года Владимир Коган, отец Евгения Когана, выиграл аукцион Центробанка на санацию «Уралсиба», а спустя два года регулятор утвердил предложенный им план оздоровления банка, рассчитанный до 2025 года.
РБК 09:06
Экономика
30 миллионов американцев обратились за пособием по безработице
За полтора месяца 30 млн американцев подали заявления на пособие по безработице, пишет Министерство труда США.
Газета.Ru 08:47
Общество
Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники
В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19.
Уральский меридиан вчера в 08:19
Шоу-бизнес
СМИ раскрыли пол ребенка Джиджи Хадид и Зейна Малика
На днях стало известно, что модель Джиджи Хадид и ее бойфренд музыкант Зейн Малек станут родителями.
Popcornnews.ru 08:40
Политика
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 28 апреля в 10:47
Шоу-бизнес
В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной
В больнице возмутились новостями о выписке народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в четверг, 30 апреля.
Lenta.ru 08:24
Общество
Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
Lenta.ru 05:49
Хоккей
Ламса может возглавить «Салават Юлаев» вместо Цулыгина
Цулыгин возглавлял «Салават Юлаев» с 2018 года.
Metaratings вчера в 08:30
Общество
Часть Крыма осталась без связи из-за аварии
Часть Крыма осталась без связи из-за того, что неизвестные повредили оборудования ООО "Миранда-Медиа".
РИА Новости Крым 07:28
Общество
Власти Москвы отрицают сбой в системе цифровых пропусков
Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы сообщил, что в системе цифровых пропусков не было сбоя, она работает штатно.
Коммерсантъ 09:09
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализовали готовивших теракты боевиков ИГ
RT на русском 04:47
Здоровье
В пяти регионах заболеваемость пневмонией выросла более чем в 1,5 раза
В каждом третьем регионе России в январе—феврале 2020 года значительно, более чем на 10%, выросла заболеваемость пневмонией.
РБК 08:46
Общество
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru 06:04
Общество
78 тысяч петербургских школьников закончат учебный год досрочно
По данным Комитета по образованию Петербурга, сообщили о своем намерении завершить учебный год досрочно родители 204 тысяч школьников.
Петербургский дневник 08:08
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
Происшествия
В Приамурье мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью
Житель Благовещенска, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы и заразил все свою семью, сообщает правительство Амурской области.
РИА Новости 05:41
Общество
В Саратовской области отменили закупку дорогостоящих масок
Саратов, 30 апреля 2020, 16:18 — REGNUM В Саратовской области закупку масок по баснословной цене 425 рублей за штуку отменили, сообщил и.о. министра здравоохранения Олег Костин.
REGNUM 09:18