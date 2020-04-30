Финансы

Piter.tvPiter.tvРубль растёт по отношению к доллару и евро на открытии торгов

Рост рубля по отношению к американской валюте составляет 0,2%. Рубль растёт по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные с Московской биржи.
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 72,84 рубля

ТАСС03:36

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Экономист рассказал, как скоро доллар будет стоить 68 рублей

ФАН03:29

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Вести.Ru03:24

Курс рубля резко вырос

Lenta.ru03:30

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Коммерсантъ03:11
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