Финансы
Piter.tvРубль растёт по отношению к доллару и евро на открытии торгов
Рост рубля по отношению к американской валюте составляет 0,2%. Рубль растёт по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные с Московской биржи.
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Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля
Комсомольская правда03:16
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Комментарии
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На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
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В Краснодарском крае вводят усиленный масочный режим. Роспотребнадзор разослал в регионы рекомендации постоянно и повсеместно носить маски.
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В Курганской области выявили четыре новых случая коронавируса.
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В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
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Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
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Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
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Энергетика
Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
RT на русском вчера в 09:34
Общество
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
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СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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С 4 мая в Башкирии начнет действовать так называемый масочный режим — это означает, что в общественных местах теперь можно будет появляться только в маске.
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Экономика
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Александр Исаев, недавно уволенный из «Востокугля» Дмитрия Босова, возглавил компанию «Эльгауголь», которой принадлежит крупнейшее в России Эльгинское угольное месторождение в Якутии с запасами 2,2 млрд т. Это следует из данных СПАРК.
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Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск считает нарушением прав граждан США строгие ограничения, введенные в стране на фоне пандемии коронавируса.
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Lenta.ru вчера в 12:55