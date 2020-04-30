Финансы
Piter.tvРубль растёт по отношению к доллару и евро на открытии торгов
Рост рубля по отношению к американской валюте составляет 0,2%. Рубль растёт по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные с Московской биржи.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:39, Ашберн
Комментарии
Здоровье
Врач рассказал о ранних симптомах коронавируса
Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев назвал ранние симптомы заражения новой коронавирусной инфекцией.
Известия 13:17
Общество
В РФ могут ввести «паспорт иммунитета» к коронавирусу
Специальная база содержит данные обо всех случаях заражения коронавирусной инфекцией в России, на основе нее возможно введение так называемого паспорта иммунитета.
ФАН 13:41
Культура
Фанаты хотят увековечить память скончавшегося 73-летнего ветерана игры Dark Souls
Поклонники стримера и фанаты souls-like игр обратились к студии FromSoftware с просьбой увековечить память Николая в одной из следующих игр.
Чемпионат вчера в 19:09
Общество
Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных
«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами», —цитирует документ ведомства РИА Новости.
RT на русском 13:59
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Здоровье
Глава Минздрава рассказал об опасности самолечения при коронавирусе
Занимающиеся самолечением при коронавирусе россияне в основном формируют пул крайне тяжёлых пациентов, которым необходима интенсивная терапия.
Парламентская газета 13:19
Общество
Немецкие ученые обнаружили природное средство от похмелья
Немецкие ученые из университета Йоханнеса Гуттенберга выяснили, с помощью каких природных ингредиентов можно избавиться от симптомов похмелья, сообщает Daily Mail.
ФАН 01 мая в 19:46
Экономика
В «Леруа Мерлен» возмутились заявлениями совладельца Hoff Кучмента
Ранее вице-президент торгово-розничной сети Hoff Михаил Кучмент, высказываясь в различных средствах массовой информации, назвал продолжение работы "Леруа Мерлен" на фоне пандемии коронавируса проявлением двойных стандартов, обвинив компанию в сверхприбыли, а также несоблюдением норм безопасности.
РИА Новости 12:07
Религия
Патриарх Кирилл наказал священника за нарушение указа по коронавирусу
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил протоиерея Владимира Чувикина от управления Патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря Москвы за нарушение порядка богослужений в Страстную седмицу и Пасху.
РИА Новости 10:59
Здоровье
Потребление алкоголя в России увеличилось за время самоизоляции
Потребления алкоголя в России выросло на 2-3% за время режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавируса.
DP.RU 13:04
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом
32-летняя российская фотомодель Оксана Самойлова официально подала на развод с 34-летним рэпером Денисом Устименко-Вайнштейном, более известным под своим сценическим псевдонимом Джиган.
Экспресс газета 12:11
Общество
В 45 районах Нижегородской области зафиксирован коронавирус
Подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в 45 районах и городских округах Нижегородской области.
Kursk.com вчера в 07:24
Технологии
Sony показала работу системы для отслеживания пальцев в виртуальной реальности
Разработчики из Sony опубликовали видео, которое показывает некоторые наработки для будущей гарнитуры PSVR 2. Если точнее, речь идёт о системе отслеживания пальцев для контроллера движения VR.
Игромания.ру 11:27
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам 9 мая
Тульская пресса 01:42
Политика
Чехия планирует открыть границы с четырьмя соседними странами в июле
Чехия планирует в июле открыть границы с четырьмя соседними странами — Словакией, Австрией, Германией и Польшей.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 18:20
Общество
Главный кардиолог России предложил ужесточить карантин
Москва, 3 мая 2020, 14:35 — REGNUM Ответственность за нарушение карантинных мер в России предложил ужесточить главный кардиолог министерства здравоохранения Сергей Бойцов, сообщили 3 мая в пресс-службе Минздрава.
REGNUM 07:35
Общество
Попова оценила возможность снятия ряда ограничений после 12 мая
Ранее Попова выделила три основных критерия, от которых зависит начало этапа снятия ограничений в стране, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:22
Здоровье
В России назвали сроки пика эпидемии коронавируса
Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, заявил заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 24».
Lenta.ru 14:22
Политика
Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском 10:45
Политика
Репетиция воздушного парада Победы пройдёт 4 мая в Москве
Москва, 2 мая 2020, 23:57 — REGNUM В небе Москвы 4 мая будет проведена репетиция авиапарада Победы, сообщает 2 мая газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.
REGNUM вчера в 16:57
Общество
Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете
РИА Новости вчера в 21:56
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС вчера в 13:15
Происшествия
В Москве напавший на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину
Нарушитель режима самоизоляции в Москве, который напал на сотрудника полиции на улице Вешняковская, признал свою вину.
Известия 07:40
Общество
Илон Маск назвал акции Tesla слишком дорогими
Основатель космической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что биржевая цена акций Tesla, по его мнению, слишком высока.
РБК 01 мая в 16:15
Авто
Рассекречен интерьер нового Hyundai Tucson
Фотошпионы заглянули в салон кроссовера Hyundai Tucson четвёртого поколения, где обнаружили совершенно новый дизайн интерьера.
За рулем Кубань 09:19
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Общество
Бывший футболист сборной России обратился к «ноющим» о деньгах соотечественникам
Главный тренер грозненского «Ахмата» и в прошлом футболист сборной России Игорь Шалимов высказался на тему поддержки граждан во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 13:51
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32