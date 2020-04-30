Финансы

Piter.tvPiter.tvРубль растёт по отношению к доллару и евро на открытии торгов

Рост рубля по отношению к американской валюте составляет 0,2%. Рубль растёт по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные с Московской биржи.
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Доллар к рублю в апреле снизился на 5%

ТАСС30 апреля в 17:51

Рублевые активы в апреле выросли в цене

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Курс доллара упал до 73 рублей

Известия29 апреля в 17:20

Рубль оперативно вернул доллар и евро к минимумам

REGNUM30 апреля в 05:56

Курс доллара впервые с 14 апреля опустился ниже 73 рублей

Московский Комсомолец29 апреля в 17:39

Рубль снижается к доллару и евро на МосБирже

News.ru30 апреля в 06:30

Курс доллара опустился до 73 рублей

Телеканал 360°29 апреля в 17:13
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:04, Ашберн

Доллар и евро подешевели на последних торгах апреля

КП - Беларусь30 апреля в 06:06
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Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

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