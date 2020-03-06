Финансы
REGNUMРубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть
Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Энергетика
Снижение мировых цен на нефть ускорилось до 6%
Нефть марки Brent опустилась до $47,76, а WTI — до $43,92 за баррель. Такие цены фиксируются впервые с июня 2017 года.
Экономика
В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию
В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
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Объявили финалистов конкурса «Всемирный автомобиль года»
Политика
Рада отправила в отставку Гончарука с должности премьер-министра
Большинство депутатов в Верховной Раде Украины отправили в отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Единоборства
Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом
Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
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Работающим в Москве тверичанам будут мерить температуру из-за коронавируса
Всем жителям Тверской области, которые работают в столице, будут мерить температуру в обязательном порядке.
Общество
Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии
Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что россиян в этом году ждет "малиновое" лето.
Общество
В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом
Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел и в ближайшие дни будет выписан, заявила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.
Общество
ФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого.
Политика
МИД Белоруссии отказался от интеграции с Россией
По мнению главы МИД Белоруссии, в настоящий момент Минск даже не интересует рассмотрение дорожных карт, что, очевидно, свидетельствует о том, что интеграция будет отложена на несколько лет.
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Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
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Выяснилось, что самыми "голодными" регионами оказались Забайкальский край, Республика Тыва, Еврейская автономная область.
Энергетика
Совладелец «Лукойла» оценил потери России от развала сделки с ОПЕК
Российский бизнесмен Леонид Федун прокомментировал отказ РФ от соглашения со странами ОПЕК по нефтедобыче.
Космос
НАСА представило самую подробную панораму Марса
Опубликована самая подробная панорама марсианской поверхности, сообщает НАСА.
Шоу-бизнес
Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы
Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Биатлон
Логинов может пропустить этап Кубка мира в Норвегии из-за болельщиков
Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить этап Кубка мира в норвежском городе Холменколлене из-за неподобающего поведения болельщиков, передает "Матч ТВ".
Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
Общество
Посольство России ответило на задержания соотечественников в Литве
В последние дни Департамент государственной безопасности перешел к открытому преследованию и травле активистов из числа российских соотечественников, проживающих в Литве.
Космос
Ученые доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной
Здоровье
На Украине девять человек проверяют на коронавирус COVID-2019
На Украине зафиксированы девять подозрений на заражение коронавирусом COVID-2019, сообщили 6 марта в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.
Фигурное катание
Мозалёв стал чемпионом мира среди юниоров, Гуменник завоевал бронзу
Российский фигурист Андрей Мозалёв завоевал золото чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Таллине.
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
Гаджеты
Apple отложила выпуск iPhone SE 2
Apple планирует отложить выход дешевого смартфона, известного как iPhone SE 2. Об этом со ссылкой на источники в Тайване сообщает издание DigiTimes.
Шоу-бизнес
Алена Водонаева обвинила бывшего мужа в болезни сына
Алена Водонаева с сыном Богданом 23 августа 2010 года в одной из частных клиник Москвы Алена Водонаева подарила Алексею мальчика, которого назвали Богдан.
Авто
General Motors представил платформу для электрокаров
Компания General Motors представила модульную платформу, а также батарейную систему для будущих электромобилей.
Общество
Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран
Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Путешествия
В Турции снижают цены для туристов
Отели страны пока не снижают цены, опасаясь, что после будет сложно вернуться к прежнему уровню.
Общество
В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом
Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.