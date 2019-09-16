Финансы
Телеканал Санкт-ПетербургРубль резко подорожал к доллару и евро
Рубль сегодня резко подорожал к доллару и евро. По отношению к американской валюте — более чем на 50 копеек, к евро — аж на 70 копеек.
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Футбол
«Зенит» дозаявил Кокорина в РПЛ
Rambler News Service 04:42
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни
36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.
Российская газета 03:38
Общество
Российские актеры массово поддержали Павла Устинова
Ведомости 04:16
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 22:21
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Космос
Найдена экзопланета с пригодными для жизни условиями
Астрономы утверждают, что в атмосфере K2-18b есть вода. Исследователи считают, что экзопланета K2-18b может быть пригодной для жизни.
NewInform 14 сентября в 07:43
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Происшествия
В Москве женщина сбросила с моста двоих детей
Российская газета 03:52
Хоккей
Ковальчук: Прохоркин нестабилен, но сейчас находится в лучшей форме, чем раньше
Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук поделился мнением о перспективах Николая Прохоркина в Национальной хоккейной лиге.
Чемпионат 04:00
Армия и оружие
БПЛА «Охотник» могут оснастить крылатыми ракетами
Сверхсовременные беспилотные летательные аппараты с элементами стелс-технологий смогут нести на своем борту различное вооружение, включая крылатые ракеты и высокоточные управляемые бомбы.
ГЛАС.RU вчера в 12:36
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк сделали трепанацию черепа в Германии
Немецкие специалисты сделали актрисе трепанацию черепа. Врачам пришлось пойти на этот шаг, чтобы добраться до раковой опухоли и удалить ее.
Bimru.ru 02:20
Общество
Пассажирам начали раздавать табачные изделия в самолетах
Пассажиры некоторых рейсов Utair уже могут получить на борту продукт доставки никотина LYFT.
Известия 04:54
Армия и оружие
ИГ впервые за полгода выложило обращение своего лидера
В апреле аль-Багдади впервые за пять лет появился на видео.
URA.Ru вчера в 15:01
Шоу-бизнес
Принцесса Шарлотта рассказала друзьям о беременности Кейт Миддлтон
Принцесса Шарлотта, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, поведала школьным друзьям о беременности мамы.
News.ru вчера в 04:13
Армия и оружие
Песков исключил военную операцию Турции, Ирана и России в Идлибе
Россия не планирует вести военную операцию в Сирии совместно с Турцией и Ираном.
РБК вчера в 16:16
Политика
Патрушев прокомментировал ситуацию вокруг мирного договора с Японией
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам встречи в Токио с генсекретарём Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой прокомментировал ситуацию вокруг заключения мирного договора между двумя странами.
RT на русском 03:37
Политика
ФСБ и МВД за год выявили террористические ячейки в 17 регионах
По данным Ильиных, в 2019 году полиция совместно с ФСБ выявила законспирированные ячейки террористов "Исламского государства" * в 17 регионах: Всего за первое полугодие зафиксированы 972 преступления террористического характера, добавил он.
РИА Новости 02:33
Политика
В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию с Украины
Коммерсантъ вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400
Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.
РБК вчера в 14:04
Здоровье
В Петербурге продают куриные полуфабрикаты с листерией
Как сообщает петербургская организация потребителей «Общественный контроль», в 5 из 10 проверенных в лаборатории полуфабрикатов из мяса птицы была превышена допустимая норма содержания КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.
Доктор Питер 03:04
Экономика
Акции АФК «Система» выросли на 7% после запуска программы buy-back
Акции АФК «Система» выросли, после того как она объявила о запуске программы выкупа акций объемом 3 млрд руб. дочерней компанией.
РБК 03:50
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Происшествия
При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека
Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
RT на русском 04:48
Экономика
В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
Известия вчера в 12:35
Футбол
Федун не принял отставку Кононова
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил отказом на вариант с отставкой главного тренера команды Олега Кононова.
Metaratings вчера в 10:00