с чего всё началось

Рубль сегодня резко подорожал к доллару и евро. По отношению к американской валюте — более чем на 50 копеек, к евро — аж на 70 копеек.

Рубль резко подорожал к доллару и евро

Футбол «Ростов» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ "Ростов" одолел грозненский "Ахмат" в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Мачт завершился со счетом 2:1 в пользу ростовской команды.

Кино Железный человек появится в новом фильме Marvel «Черная вдова» Согласно информации Comic Book, в фильме Marvel «Чёрная вдова» может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что гибель последнего видели в последней части «Мстителей».

Политика Россия, Турция и Иран осудили атаки Израиля в Сирии Россия, Турция и Иран считают военные операции Израиля в Сирии дестабилизирующими обстановку в этой стране.

Происшествия Бабушка юриста ФБК умерла после обыска в ее квартире Бабушка юриста Фонда борьбы с коррупцией Валентина Тараканова, у которой на прошлой неделе проводились обыски, вскоре после следственных мероприятий умерла от инфаркта.

Экономика В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.

Здоровье Этот признак на шее указывает на смертельную болезнь Очень часто рак крови путают с простудой из-за кашля и болей в груди, повышения температуры, кожного зуда и сильной общей слабости.

Политика Захарова ответила на сообщения о слежке российских дипломатов за ФБР Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала фантастическими сообщения СМИ о слежке российских дипломатов за ФБР.

Общество Львы смогут очаровать кого угодно, а Водолеям пора раскрыться Подобрав правильный подход к начальству, вы сможете заложить прочный фундамент для дальнейшего карьерного роста.

Футбол Дмитрий Хохлов: «Игбун старался, ему немного не хватило, чтобы забить» Были моменты, но ему немного не хватило, чтобы забить, — сказал Хохлов после матча в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

Шоу-бизнес Отец Жанны Фриске дал совет семье Анастасии Заворотнюк Владимир Борисович дал Заворотнюк и ее родным ценный совет – привезти в больницу к актрисе маленькую дочь Анастасии Милу.

Кино Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.

Энергетика Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.

Политика Эр-Рияд предложит международным экспертам расследовать атаки на НПЗ МИД Саудовской Аравии заявил, что пригласит международных экспертов и Организацию Объединённых Наций для расследования атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) госкомпании Saudi Aramco.

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

Общество Прием парацетамола в период беременности может быть опасен для ребенка Ученые Бристольского университета (Великобритания) предупредили, что прием парацетамола в период беременности может быть опасен для ребенка.

Политика Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.

Футбол Ибрагимович оформил хет-трик и побил рекорд «Лос-Анджелес Гэлакси» Встреча завершилась со счетом 7:2. Три гола записал на свой счет форвард хозяев Златан Ибрагимович.

Авто АвтоВАЗ представил новые спецверсии трех моделей Lada «АвтоВАЗ» представил новую лимитированную серию #CLUB для семейств LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.