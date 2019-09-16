Финансы

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургРубль резко подорожал к доллару и евро

Рубль сегодня резко подорожал к доллару и евро. По отношению к американской валюте — более чем на 50 копеек, к евро — аж на 70 копеек.
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Согласно данным Московской биржи
, к утру 16 сентября доллар потерял 57,75 копейки к уровню предыдущего закрытия и понизился до 63,76 рубля, евро снизился на 67,75 копейки — до 70,61 рубля.
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