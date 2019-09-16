Финансы
Телеканал Санкт-ПетербургРубль резко подорожал к доллару и евро
Рубль сегодня резко подорожал к доллару и евро. По отношению к американской валюте — более чем на 50 копеек, к евро — аж на 70 копеек.
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Согласно данным Московской биржи, к утру 16 сентября доллар потерял 57,75 копейки к уровню предыдущего закрытия и понизился до 63,76 рубля, евро снизился на 67,75 копейки — до 70,61 рубля.Собеседник06:22
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 15:55, Вашингтон
Футбол
«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
"Ростов" одолел грозненский "Ахмат" в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Мачт завершился со счетом 2:1 в пользу ростовской команды.
Газета.Ru 15:31
Кино
Железный человек появится в новом фильме Marvel «Черная вдова»
Согласно информации Comic Book, в фильме Marvel «Чёрная вдова» может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что гибель последнего видели в последней части «Мстителей».
iReactor вчера в 10:04
Политика
WSJ узнал о возможности ответных атак Эр-Рияда в отношении Ирана
Газета сообщила, что Вашингтон и Эр-Рияд планируют возможные ответные атаки в отношении Ирана.
Газета.Ru 13:22
Политика
Россия, Турция и Иран осудили атаки Израиля в Сирии
Россия, Турция и Иран считают военные операции Израиля в Сирии дестабилизирующими обстановку в этой стране.
Московский Комсомолец 15:12
Армия и оружие
В Иране приготовились атаковать базы и корабль США
Московский Комсомолец вчера в 06:01
Происшествия
Бабушка юриста ФБК умерла после обыска в ее квартире
Бабушка юриста Фонда борьбы с коррупцией Валентина Тараканова, у которой на прошлой неделе проводились обыски, вскоре после следственных мероприятий умерла от инфаркта.
Инфо24 12:55
Киберспорт
SumaiL и s4 ушли из Evil Geniuses
CyberSport.ru 08:41
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 08:33
Здоровье
Этот признак на шее указывает на смертельную болезнь
Очень часто рак крови путают с простудой из-за кашля и болей в груди, повышения температуры, кожного зуда и сильной общей слабости.
Московский Комсомолец 14 сентября в 22:59
Политика
Захарова ответила на сообщения о слежке российских дипломатов за ФБР
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала фантастическими сообщения СМИ о слежке российских дипломатов за ФБР.
РИА Новости 15:08
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Общество
Львы смогут очаровать кого угодно, а Водолеям пора раскрыться
Подобрав правильный подход к начальству, вы сможете заложить прочный фундамент для дальнейшего карьерного роста.
Свойкировский.рф 07:59
Футбол
Дмитрий Хохлов: «Игбун старался, ему немного не хватило, чтобы забить»
Были моменты, но ему немного не хватило, чтобы забить, — сказал Хохлов после матча в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».
Матч ТВ 15:26
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске дал совет семье Анастасии Заворотнюк
Владимир Борисович дал Заворотнюк и ее родным ценный совет – привезти в больницу к актрисе маленькую дочь Анастасии Милу.
Bimru.ru 06:50
Шоу-бизнес
Ягудин признался, что летом у дома Заворотнюк дежурила «скорая»
Телепрограмма 12:05
Кино
Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
Kazanfirst.ru 14:18
Энергетика
Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 02:27
Здоровье
Кубань получила около 3 млрд рублей на закупку медоборудования
Деньги выделили в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Краснодарские известия 07:48
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Политика
Эр-Рияд предложит международным экспертам расследовать атаки на НПЗ
МИД Саудовской Аравии заявил, что пригласит международных экспертов и Организацию Объединённых Наций для расследования атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) госкомпании Saudi Aramco.
RT на русском 15:42
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Энергетика
«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе
Ведомости вчера в 16:51
Общество
Прием парацетамола в период беременности может быть опасен для ребенка
Ученые Бристольского университета (Великобритания) предупредили, что прием парацетамола в период беременности может быть опасен для ребенка.
МедиаПоток 12:02
Политика
Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Транспорт
В Шереметьево назвали дату открытия третьей взлетно-посадочной полосы
Третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3) в аэропорту Шереметьево откроется 19 сентября.
РБК 14:24
Футбол
Ибрагимович оформил хет-трик и побил рекорд «Лос-Анджелес Гэлакси»
Встреча завершилась со счетом 7:2. Три гола записал на свой счет форвард хозяев Златан Ибрагимович.
Матч ТВ 01:25
Авто
АвтоВАЗ представил новые спецверсии трех моделей Lada
«АвтоВАЗ» представил новую лимитированную серию #CLUB для семейств LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.
Автоновости дня 05:33
Происшествия
Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте
Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru 10:23