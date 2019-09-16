Рубль сегодня резко подорожал к доллару и евро. По отношению к американской валюте — более чем на 50 копеек, к евро — аж на 70 копеек.

Рубль резко подорожал к доллару и евро

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