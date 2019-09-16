Финансы
Телеканал Санкт-ПетербургРубль резко подорожал к доллару и евро
Рубль сегодня резко подорожал к доллару и евро. По отношению к американской валюте — более чем на 50 копеек, к евро — аж на 70 копеек.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 07:18, Вашингтон
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Гаджеты
Смартфон Vivo Nex 3 5G получил процессор Snapdragon 855 Plus
UfaTime.ru 15 сентября в 12:19
Футбол
Кокорин заключил контракт с «Зенитом»
Life.ru 02:54
Энергетика
Мировые цены на нефть значительно выросли
RT на русском 15 сентября в 21:19
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшается
По данным "Московского комсомольца", Заворотнюк находится в одной из московских клиник, где ее ввели в искусственную кому в связи с отеком мозга.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 05:55
Авто
Продажи новых электрокаров в России растут пять месяцев подряд
Автостат 15 сентября в 06:30
Происшествия
На Украине неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Гонтаревой
RT на русском 02:09
Общество
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
Газета.Ru вчера в 10:07
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.
RT на русском вчера в 23:03
Армия и оружие
США решили заменить F-22 и F-35
В настоящее время Вооруженные силы (ВС) США располагают двумя истребителями последнего (пятого) поколения — F-22 Raptor и F-35 Lightning II (три варианта).
Lenta.ru 06:50
Технологии
Пользователей Avito атаковал опасный троян
Разработчики трояна FANTA могут атаковать не только пользователей Avito, но и пользователей других интернет-площадок.
Planet Today 07:09
Игры
Epic Games постаралась решить проблемы с сохранениеми Borderlands 3
Игромания.ру 05:09
Политика
В Кремле пока не получили ответ Эр-Рияда по С-300 или С-400
Российская газета 06:03
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Политика
Песков признал безопасность коммуникаций в Telegram
Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, комментируя совет экс-сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена чиновникам не использовать WhatsApp, и Telegram из-за низкого уровня шифрования, отметил, что "абсолютно безопасных средств связи не существует".
Вести.Ru 05:54
Политика
Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.
Известия 06:48
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
ТК Звезда 06:48
Армия и оружие
Удар дронами по саудовской нефти удался после разведки
Американская администрация уверяет, что ракеты и дроны были выпущены из Ирана, прошли над Ираком и Кувейтом, а затем поразили Саудовскую территорию.
Московский Комсомолец вчера в 08:22
Экономика
Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка
Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
РБК 00:00
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни
Певица призналась в Instagram, что последние три недели просыпается от жуткого зуда.
Medical Note 01:36
Кино
Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев
В понедельник, 16 сентября, стало известно о смерти народного артиста РСФСР Юрия Колычева.
Piter.tv вчера в 05:32
Кино
Данила Козловский снимет фильм про вампиров и династию Романовых
Режиссером нового российского фантастического блокбастера «Карамора», который рассказывает о вампирах во времена династии Романовых, стал Данила Козловский.
Петербургский дневник 02:48
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27