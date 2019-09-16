Финансы

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургРубль резко подорожал к доллару и евро

Рубль сегодня резко подорожал к доллару и евро. По отношению к американской валюте — более чем на 50 копеек, к евро — аж на 70 копеек.
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Ситуация с Saudi Aramco обеспечила рост российскому рынку

ТАССвчера в 12:10

Аналитики оценили потенциал укрепления рубля после атаки на Saudi Aramco

РБКвчера в 07:30

Вкладываться или ждать. Как паника на бирже изменит курс доллара

Life.ru01:05

Рубль резко подорожал на новостях о росте цен на нефть

Ведомостивчера в 03:05

Курс доллара опустился ниже 64 рублей

RT на русскомвчера в 03:02

Рубль начал снижаться вслед за дешевеющей нефтью

Rambler News Service04:01

Цены на нефть растут после снижения добычи в Саудовской Аравии

Газета.Ruвчера в 12:00
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 07:18, Вашингтон
Общество

В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк

В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Гаджеты

Смартфон Vivo Nex 3 5G получил процессор Snapdragon 855 Plus

UfaTime.ru 15 сентября в 12:19
Футбол

Кокорин заключил контракт с «Зенитом»

Life.ru 02:54
Общество

Галкин поддержал осужденного за травму омоновца актера Устинова

РБК 04:21
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Энергетика

Мировые цены на нефть значительно выросли

RT на русском 15 сентября в 21:19
Происшествия

В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери

В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Шоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшается

По данным "Московского комсомольца", Заворотнюк находится в одной из московских клиник, где ее ввели в искусственную кому в связи с отеком мозга.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 05:55
Авто

Продажи новых электрокаров в России растут пять месяцев подряд

Автостат 15 сентября в 06:30
Происшествия

На Украине неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Гонтаревой

RT на русском 02:09
Общество

Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Общество

Сердюков и Васильева стали многодетными родителями

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
Газета.Ru вчера в 10:07
Здоровье

Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России

По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.
RT на русском вчера в 23:03
Армия и оружие

США решили заменить F-22 и F-35

В настоящее время Вооруженные силы (ВС) США располагают двумя истребителями последнего (пятого) поколения — F-22 Raptor и F-35 Lightning II (три варианта).
Lenta.ru 06:50
Технологии

Пользователей Avito атаковал опасный троян

Разработчики трояна FANTA могут атаковать не только пользователей Avito, но и пользователей других интернет-площадок.
Planet Today 07:09
Игры

Epic Games постаралась решить проблемы с сохранениеми Borderlands 3

Игромания.ру 05:09
Политика

В Кремле пока не получили ответ Эр-Рияда по С-300 или С-400

Российская газета 06:03
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Политика

Песков признал безопасность коммуникаций в Telegram

Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, комментируя совет экс-сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена чиновникам не использовать WhatsApp, и Telegram из-за низкого уровня шифрования, отметил, что "абсолютно безопасных средств связи не существует".
Вести.Ru 05:54
Политика

Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.
Известия 06:48
Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

ТК Звезда 06:48
Армия и оружие

Удар дронами по саудовской нефти удался после разведки

Американская администрация уверяет, что ракеты и дроны были выпущены из Ирана, прошли над Ираком и Кувейтом, а затем поразили Саудовскую территорию.
Московский Комсомолец вчера в 08:22
Экономика

Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка

Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
РБК 00:00
Происшествия

Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы

Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Политика

Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ

Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни

Певица призналась в Instagram, что последние три недели просыпается от жуткого зуда.
Medical Note 01:36
Кино

Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев

В понедельник, 16 сентября, стало известно о смерти народного артиста РСФСР Юрия Колычева.
Piter.tv вчера в 05:32
Кино

Данила Козловский снимет фильм про вампиров и династию Романовых

Режиссером нового российского фантастического блокбастера «Карамора», который рассказывает о вампирах во времена династии Романовых, стал Данила Козловский.
Петербургский дневник 02:48
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
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