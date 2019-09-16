Рубль резко подорожал к доллару и евро на фоне значительного роста цен на нефть, вызванного атакой дронов на НПЗ в Саудовской Аравии.

Рубль резко подорожал на фоне роста цен на нефть

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