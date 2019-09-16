Финансы
БИЗНЕС OnlineРубль резко подорожал на фоне роста цен на нефть
Рубль резко подорожал к доллару и евро на фоне значительного роста цен на нефть, вызванного атакой дронов на НПЗ в Саудовской Аравии.
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Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
ПензаСМИ 05:15
Гаджеты
Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками.
Megaobzor.com 10:09
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
Технологии
Новый сайт Росстата подвергся DDoS-атаке
Новый сайт Росстата в понедельник подвергся DDOS атаке, ведутся работы по восстановлению его работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе статистического ведомства.
РИА Новости 06:39
Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Финансы
Долговая нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2013-2014 годов
Объясняется это в том числе высокой кредитной нагрузкой населения, которая в 75% регионов уже превысила пик 2013-2014 годов.
РБК 12:37
Политика
Путин подытожил переговоры с Эрдоганом
Газета.Ru 11:57
Экономика
Росстат отчитался о подъеме промышленного производства
Прирост промышленного производства за август составил 2,9% по сравнению с августом 2018 года и 2,5% по сравнению с июлем 2019 года.
Газета.Ru 12:33
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета 11:37
Религия
В РПЦ назвали зарплаты священников
Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости 14 сентября в 14:34
Политика
Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Экономика
Суд в Киеве арестовал недвижимость украинской «дочки» ВЭБа
Печерский районный суд Киева арестовал здание центрального офиса Проминвестбанка, украинской "дочки" ВЭБа, а также еще 15 объектов недвижимости финансового учреждения, следует из судебного решения, опубликованного в электронном реестре.
РИА Новости 06:16
Политика
Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате
Сегодня стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате.
Аргументы недели 07:02
Политика
Белоруссия отрицает планы создания конфедерации с Россией
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила изданию «Наша Нива», что страна не готова к созданию конфедерации с Россией.
Коммерсантъ 11:55
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Политика
Украинская делегация пыталась лишить слова представителя Крыма в ОБСЕ
Делегация Украины пыталась лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ, которое проходило в Варшаве. Там говорили о правах человека.
РЕН ТВ 11:49
Политика
Адвокат Сноудена прокомментировал его желание покинуть Россию
Адвокат бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена заявил, что желание его подопечного уехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России, передает «Интерфакс».
Rambler News Service вчера в 11:25
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21
Футбол
Гари Невилл: «Агент Погба — позор, и не только для „Манчестер Юнайтед“, но и для всей Европы»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, в настоящее время являющийся телеэкспертом, раскритиковал Мино Райолу, агента полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба.
Bookmaker-ratings.ru 06:26
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Общество
Львы смогут очаровать кого угодно, а Водолеям пора раскрыться
Подобрав правильный подход к начальству, вы сможете заложить прочный фундамент для дальнейшего карьерного роста.
Свойкировский.рф 07:59
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Общество
Останки двух людей времен поздней античности оказались мужчинами
Раннее археологи нашли останки, получившие прозвище "влюбленные из Модены", которые "смотрели" друг на друга и держались за руки.
Радио Маяк 13 сентября в 09:53