В понедельник, 16 сентября в ходе торгов на Московской бирже доллар подешевел на 49 копеек. Его курс опустился до 63,85 рубля.

Наука Ученые: древний кенгуру был похож на коалу и питался как панда Ученые изучили челюсти древнего короткомордого кенгуру и выяснили, что он занимал экологическую нишу современных панд.

Политика Сноуден назвал условие для своего возвращения в США Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться в Соединённые Штаты только при гарантии объективного рассмотрения его дела в суде.

Здоровье Назван защищающий от колоректального рака продукт Ученые назвали продукт, защищающий организм от колоректального рака .

Авто В России предложили ввести обязательную сертификацию автосервисов Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" выступила с предложением о введении системы сертификации автосервисов, в которой будет учитываться степень их технической оснащенности и квалификация сотрудников, передает РИА Новости.

Здоровье Минздрав России внедрит новую отечественную вакцину от гриппа Минздрав России внедрит отечественную четырехвалентную вакцину от гриппа. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

Футбол Ибрагимович оформил хет-трик и побил рекорд «Лос-Анджелес Гэлакси» Встреча завершилась со счетом 7:2. Три гола записал на свой счет форвард хозяев Златан Ибрагимович.

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.

Политика Трамп заявил, что США хотят избежать конфликта с Ираном Соединенные Штаты хотят избежать конфликта с Ираном, но считают, что Тегеран, вероятно, несет ответственность за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Общество Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Здоровье Какие 5 изменений в организме требуют срочного обращения к врачу Повышение температуры тела даже до 37,1–38,0° в течение длительного времени может быть опасно.

Шоу-бизнес У Заворотнюк развились тяжелые осложнения Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.

Футбол Тренер «Уфы» Евсеев заявил, что доволен ничьей с «Динамо» Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

Политика Ведущий Габуния назвал смелостью оскорбление в адрес Путина Скандальный грузинский телеведущий Георгий Габуния рассказал, что оскорбил в прямом эфире телеканала "Рустави 2" президента России Владимира Путина потому, что "не хочет быть трусом", передает сайт mk.ru.

Гаджеты Wi-Fi Alliance запустил стандарт Wi-Fi 6 Некоммерческая организация Wi-Fi Alliance официально запустила программу сертификации Wi-Fi 6 (он же 802.11 ax).

Экономика Прокуратура Австрии отказалась возбуждать дело об офшорах «Тройки Диалог» Австрийские правоохранители не стали возбуждать дело по мотивам расследования журналистов OCCRP об офшорной сети инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна.

Кино Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.

Политика Прокуратура в Нью-Йорке потребовала раскрыть данные о налоговых декларациях Трампа - СМИ Прокуратура направила налоговой компании Mazars USA, которая готовила налоговые декларации для Трампа на протяжении примерно десяти лет, повестки с требованием предоставить данные о финансах Трампа и его компании Trump Organization с 2011 года.

Политика Посольство РФ обратится в Госдеп из-за публикации о «шпионаже» сотрудников дипмиссии Публикация в СМИ США статьи о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне ставит под угрозу безопасность персонала.

Футбол Головин объяснил, почему отказался от перехода в «Челси» или «Ювентус» Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своих мотивах переезда в чемпионат Франции. Хавбек стал игроком монегасков в 2018 году.

Происшествия Самолет Red Wings загорелся перед вылетом из Черногории Проблемы возникли у лайнера Airbus A321 российской авиакомпании Red Wings, который должен был 16 сентября отправиться из черногорского Тивата в Москву.

Футбол «Ростов» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ "Ростов" одолел грозненский "Ахмат" в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Мачт завершился со счетом 2:1 в пользу ростовской команды.