Финансы
ВедомостиРубль резко подорожал на новостях о росте цен на нефть
Рубль резко подорожал на открытии торгов на Московской бирже в понедельник. Так валюта отреагировала на рост нефтяных котировок из-за двукратного сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии.
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Четыре страны Центральной Америки остались без электричества
Четыре страны Центральной Америки — Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор — в понедельник, 16 сентября, полностью или частично остались без электричества.
Известия 22:59
Авто
Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta
Jetta является суббрендом компании, специализирующимся на выпуске бюджетных моделей. В продаже уже есть Jetta VS5 на базе Volkswagen Tharu.
Letnews.ru 04:56
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru вчера в 15:58
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
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Тимур Бекмамбетов снял вертикальный хоррор для Snapchat
Фонтанка.Ру 07:40
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Львы смогут очаровать кого угодно, а Водолеям пора раскрыться
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Свойкировский.рф 07:59
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В Челябинске появились выделенные полосы для общественного транспорта
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Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток вчера в 07:37
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 20:50
Футбол
«У „Ахмата“ сумасшедшая самоотдача» — полузащитник ФК «Ростов» Саплинов
Игрокам футбольного клуба «Ростов» предстоит непростой матч с грозненским «Ахматом».
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Москва увеличит объем закупки вакцин от трех инфекционных заболеваний
Столичные власти планируют увеличить объем закупки вакцин от трех инфекционных заболеваний более чем в два раза.
Вечерняя Москва 03:49
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Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет
Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.
ТАСС 07:00
Экономика
Торговая война довела Китай до распродажи имущества
Сильнее всего в этом году распродажа активов происходит в США — 26 миллиардов долларов с начала года.
Lenta.ru 23:16
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял свадьбу Собчак в новом стихотворении
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У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
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В Саратове возбуждено уголовное дело об изнасиловании женщины-врача
В Саратове следователи возбудили уголовное дело в связи с изнасилованием врача местной поликлиники.
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Происшествия
Дело об убийстве 12-летней жительницы Забайкалья направлено в суд
Почти год потребовалось следователям Забайкальского края, чтобы передать в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвинённого в убийстве 12-летней школьницы, чей труп после масштабных поисков был найден на одной из автостоянок в Чите осенью 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Армия и оружие
Россия развернула полк С-400 в Арктике
На архипелаге Новая Земля в Арктике появился новый зенитный ракетный полк с комплексами С-400.
Ruposters.ru 06:53
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400
Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.
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Футбол
«Не уступит Киркорову». Зинченко назвал самого стильного футболиста «Манчестер Сити»
Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко дал интервью, в котором назвал аргентинского защитника Николаса Отаменди самым стильным игроком команды.
Sport24.ru 17:36
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Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте
Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru 10:23
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«Ъ»: новые ограничения на продажу алкоголя могут ввести в России
Российские власти "концептуально" поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя кафе и барах с залом обслуживания менее 20 кв.м, находящихся в жилых домах.
Газета.Ru 23:25
Армия и оружие
Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды
«Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.
Евразия Daily 09:57