Финансы

ВедомостиВедомостиРубль резко подорожал на новостях о росте цен на нефть

Рубль резко подорожал на открытии торгов на Московской бирже в понедельник. Так валюта отреагировала на рост нефтяных котировок из-за двукратного сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии.
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Цены на нефть растут после снижения добычи в Саудовской Аравии

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Рубль вырос к доллару и евро на фоне сильно подорожавшей нефти

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Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила изданию «Наша Нива», что страна не готова к созданию конфедерации с Россией.
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Россияне смогут уходить в отпуск по новым правилам – подавая заявление в электронном формате.
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ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России

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По Саудовской Аравии выпущено не менее 19 крылатых ракет

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Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
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