Финансы
ВедомостиРубль резко подорожал на новостях о росте цен на нефть
Рубль резко подорожал на открытии торгов на Московской бирже в понедельник. Так валюта отреагировала на рост нефтяных котировок из-за двукратного сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии.
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 23:23, Вашингтон
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Здоровье
Врачи дали советы по поведению во время атмосферной «барической пилы»
Ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины Ольга Молчанова посоветовала метеочувствительным людям больше находиться дома, лежать и пить чай с мятой.
Известия 19:36
Шоу-бизнес
Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы
Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий 10:44
Происшествия
В Саратове возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача
Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование".
РИА Новости 23:16
Космос
Parker Solar Probe снял на видео солнечный ветер
Naked Science 12 сентября в 20:02
Интернет
Пользователи сообщили о сбое в работе Google
Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.
RT на русском 21:55
Космос
Разработан дизайн-проект первого в мире космического отеля
Американский фонд The Gateway Foundation показал общественности дизайн первого в мире космического отеля.
Профиль 10:06
Здоровье
В Петрозаводске врачи «скорой помощи» начали «итальянскую забастовку»
В Петрозаводске работники станции скорой медицинской помощи (ССМП) объявили «итальянскую забастовку».
Росбалт 11:08
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Футбол
Кокорин и Мамаев выходят на свободу
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.
Вести.Ru 17:11
Политика
Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Спорт
Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
РИА Новости 20:24
Общество
Львы смогут очаровать кого угодно, а Водолеям пора раскрыться
Подобрав правильный подход к начальству, вы сможете заложить прочный фундамент для дальнейшего карьерного роста.
Свойкировский.рф 07:59
Политика
Песков прокомментировал скандальные заявления Киева по Донбассу
Напомним, накануне глава МИД Украины Пристайко заявил, что Киев не намерен предоставлять амнистию участникам войны в Донбассе со стороны ДНР и ЛНР, а также не намерен принимать во внимание условия Республик в вопросе проведения выборов в ДНР и ЛНР.
ИА Новороссия 08:34
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Происшествия
Самолет Red Wings загорелся перед вылетом из Черногории
Проблемы возникли у лайнера Airbus A321 российской авиакомпании Red Wings, который должен был 16 сентября отправиться из черногорского Тивата в Москву.
Вести.Ru 16:38
Общество
Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:55
Авто
В Уфе выставлены на торги арестованные автомобили
Автоновости дня 03:05
Шоу-бизнес
Анна Седокова пожаловалась на острые приступы крапивницы
Певица Анна Седокова поделилась с поклонниками проблемой: звезда страдает от острых приступов крапивницы.
Вечерняя Москва 19:31
Политика
В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу
Неизвестный мужчина во второй половине дня в понедельник приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу, выражая таким образом свой протест против решения властей района Прага-6, на территории которого находится монумент, о перемещении его в музей, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.
РИА Новости 15:30
Происшествия
В Томске автобус с пассажирами врезался в столб
Маршрутный автобус ПАЗ с 20 пассажирами в Томске в понедельник врезался в столб и опрокинулся на бок, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 07:52
Политика
Путин процитировал Коран, говоря об атаках на НПЗ Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с атаками на НПЗ Саудовской Аравии, вспомнил строчки из Корана, в которых говорится о дружбе и прощении.
News.ru 14:41