Экономика

BFM.ruBFM.ruРубль резко снизился к доллару и евро из-за отставки правительства

Курс российской денежной единицы упал к доллару и евро в пределах 30 копеек. Курс доллара в 16:30 МСК составил 61,725 рубля, что на 30 копеек ниже уровня до момента объявления об отставке. При этом евро торговался на отметке 68,725 рубля — минус 32,5 копейки.
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Ключевые события фондового и валютного рынков при правительстве Медведева

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В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря

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Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
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Полис ОСАГО в 2019 году подешевел на 5%

В 2019 году средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 5% по сравнению с 2018 годом.
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Михаил Мишустин в ходе встречи с фракцией «Единая Россия» в Госдуме заявил депутатам, что исполнение послания президента Владимира Путина, оглашенное в среду, станет приоритетом в его работе.
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Телеведущая Елена Малышева рассказала о зависимости развития того или иного вида рака с группой крови человека и назвала «самый хороший».
Lenta.ru вчера в 22:03
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Американские СМИ оценили предложенные Путиным поправки в Конституцию

Американские СМИ в среду, 15 января, начали комментировать инициативы президента России Владимира Путина по изменению Конституции, озвученные во время послания Федеральному собранию.
Известия вчера в 14:30
Политика

В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России

Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России.
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Назван российский город-лидер по росту цен на жилье

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Lenta.ru 01:29
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Microsoft выпускает браузер Edge на основе Chromium

Согласно сообщению компании Microsoft в официальном блоге, обновленный браузер Edge поддерживает расширения Chrome, профили пользователей и ускоряет просмотр веб-страниц.
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США подписали первую часть торговой сделки с Китаем

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UEFA оценила чистый убыток клубов РПЛ в €56 млн в 2018 году

Фото: premierliga.ru Чистый убыток клубов Российской премьер-лиги в 2018 году составил в общей сложности € 56 миллионов евро, посчитали в Союзе европейских футбольных ассоциаций.
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«Монако» Головина проиграл «ПСЖ» в матче Лиги 1

В рамках 15-го тура чемпионата Франции "Монако" дома крупно проиграл "Пари Сен-Жермен". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу парижан.
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Пресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения

«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — заявил Каримов.
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В Брянске пожаловались на учительницу нетрадиционной ориентации

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Впервые создали робота из живых клеток

Американские инженеры из Университета Вермонта впервые смогли сделать робота из живых клеток.
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«Проект»: Росреестр скрыл имя Мишустина в документах на особняк на Рублевке

"Проект": Росреестр скрыл имя Мишустина в документах на особняк на Рублевке Росреестр переименовал владельцев элитного особняка кандидата в премьер-министры Михаила Мишустина в "Российскую Федерацию", сообщает "Проект".
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Калачев вернулся в «Ростов». Он будет работать в академии клуба

Бывший полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев вернулся в клуб, сообщается на официальном сайте ростовчан.
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Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте

Армия и полиция взяли под контроль район вблизи российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
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Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Лондона

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после того, как герцог и герцогиня Сассекские объявили об отказе от королевских привилегий, а Меган покинула Великобританию.
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Александр Бурков участвует в работе XI Гайдаровского форума

Губернатор Омской области Александр Бурков по приглашению отправился на XI Гайдаровский форум «Россия и мир: вызовы нового десятилетия», — сообщает «Омская губерния».
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Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом

В результате столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали, передаёт Интерфакс со ссылкой на УГИБДД региона.
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Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
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В Челябинске машина упала с моста в реку

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Раскрыта природа таинственного объекта из космоса

Японские астрономы раскрыли природу таинственного космического тела, которое пролетело над Киото (Япония) 29 апреля 2017 года.
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