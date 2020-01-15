Экономика
Газета.RuКурс рубля упал после отставки правительства
Российский рынок вздрогнул после неожиданного известия об отставке правительства. Курс доллара в моменте прибавлял 20 копеек, а индекс Мосбиржи падал на 0,3%. Впрочем, к окончанию торгов рынок воспрянул. Инвесторы заняли выжидательную позицию, но в драматическое падение никто не верит.
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Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области
Политика
Путин предложил назначить премьер-министром Мишустина
Путин предложил назначить премьер-министром Мишустина Президент Владимир Путин предложил на пост премьер-министра главу ФНС Михаила Мишустина, сообщает ТАСС.
Происшествия
Неизвестный открыл огонь в здании суда в Новокузнецке
Политика
Путин предложил гражданам проголосовать по изменениям в Конституцию РФ
Президент России Владимир Путин, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному собранию 15 января, предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию страны.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Здоровье
Онкологи Кузбасса расширяют возможности удаления опухоли
Политика
Китай в рамках сделки с США обязан нарастить закупки на $200 млрд
Китай в рамках первой части торговой сделки с США должен увеличить закупки американских товаров в ближайшие два года на 200 миллиардов долларов, следует из обнародованного минфином КНР текста соглашения.
Музыка
Фадеев анонсировал возвращение группы «Серебро» на сцену
Кино
Обнародован актерский состав сериала «Властелин колец»
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
Первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Такой прогноз для «Известий» сделали аналитики ЦИАН.
Космос
Раскрыта природа таинственного объекта из космоса
Японские астрономы раскрыли природу таинственного космического тела, которое пролетело над Киото (Япония) 29 апреля 2017 года.
Политика
Названо число получивших российское гражданство украинцев
Гражданство России в 2019 году получили получили 500 тысяч украинцев.
Политика
В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России
Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России.
Футбол
Алан Дзагоев: «Если думать только о втором месте, то ЦСКА перестанут бояться!»
Алан Дзагоев — о Гинере, Гончаренко и задачах ЦСКА Раньше в ЦСКА знали: если ведем 1:0, то обязательно победим — Вернувшись в состав армейцев в конце прошлого года, вы успели поиграть и ближе к атаке, и в опорной зоне.
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Здоровье
Малышева назвала «самый хороший» рак
Происшествия
Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте
Армия и полиция взяли под контроль район вблизи российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Происшествия
Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе
Армия и оружие
Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля
Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Происшествия
Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности
Обвиняемый в убийстве, совершенном в 1998 году в Красноярском крае, экстрадирован из Австрии в Россию.
Общество
Гороскоп на 16 января: что ждет каждый знак зодиака
Сильвестров день: что запрещено делать 15 января Скорпионам придется много работать, начальство оценит их усердие.
Армия и оружие
Помпео угрожает ликвидацией российских генералов по сценарию Сулеймани
Генсек США сделал неожиданное заявление, из которого следует, что Вашингтон готов "атаковать Россию" так же, как сделал это с Ираном, когда "ликвидировал" генерала Касема Сулеймани.
Политика
Польша поддержала создание анонсированного Путиным архива
Варшава поддерживает создание в России архива документов о Второй Мировой войне и готова оказать содействие, заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский, сообщает агентство PAP.
Общество
Новый иск к Эпштейну вскрыл детали его предполагаемых секс-преступлений
Американский финансист Джеффри Эпштейн, который покончил с собой в СИЗО летом прошлого года, где находился по обвинению в секс-торговле, сексуально домогался и незаконно торговал девушками в возрасте от 12 лет на своем частном острове в Карибском море вплоть до 2019 года.
Шоу-бизнес
61-летняя Марина Юдашкина показала стройные формы в бикини
Накануне 61-летняя Марина поделилась в личном микроблоге эффектной фотографией, на которой она запечатлена в одном только купальнике-бикини.
Общество
В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря
Кино
Стивен Кинг рассказал о критериях оценивания претендентов на «Оскар»
Кинг подчеркнул – жюри легендарной кинопремии должны оценивать претендентов на статуэтку именно по качеству.
Кино
Режиссер фильма «Холоп» Клим Шипенко объяснил успех своего фильма
Общество
Послание Путина покажут на уличных экранах в столице
Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".