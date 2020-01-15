Курс рубля упал после заявления Дмитрия Медведева об отставке правительства, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 16:47 по московскому времени доллар укрепился на 0,22%, до ₽61,58, евро — на 0,41%, до ₽68,65.

Кино Действие «Вечных» развернётся после событий фильма «Мстители: Финал» Судя по описанию, действие ленты будет разворачиваться после событий, описанных в фильме "Мстители: Финал": в тексте говорится, что после "неожиданной трагедии" Вечные вынуждены "выйти из тени" и объединиться против древнейшего врага человечества – Девиантов.Marvel также представил краткие описания персонажей.

Наука Растения разговаривают с червями на их языке Удалось также понять, с помощью каких биохимических реакций растения модифицируют феромоны нематод – эти реакции есть у многих видов, так что, вероятно, умение обманывать паразитических круглых червей среди растений очень распространено.

Политика США и Китай подписали первую часть торговой сделки Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.

Происшествия СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Футбол Алан Дзагоев: «Если думать только о втором месте, то ЦСКА перестанут бояться!» Алан Дзагоев — о Гинере, Гончаренко и задачах ЦСКА Раньше в ЦСКА знали: если ведем 1:0, то обязательно победим — Вернувшись в состав армейцев в конце прошлого года, вы успели поиграть и ближе к атаке, и в опорной зоне.

Футбол Стал известен размер общих чистых убытков клубов РПЛ в 2018 году Совокупный чистый убыток клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2018 году составил 56 миллионов евро, при этом семь из них показали прибыль, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.

Здоровье Самые опасные для здоровья приправы назвали врачи Медики назвали самые вредные для здоровья приправы, которые можно найти на кухне почти у каждого россиянина.

Политика Политолог заявил, что Мишустин будет «тащить» правительство Политолог сравнил Мишустина с Михаилом Фрадковым, возглавлявшим правительство в 2004–2007 годах, а затем долгое время находившимся на посту директора Службы внешней разведки.

Игры Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.

Политика В США отреагировали на послание Путина Крупные американские СМИ отреагировали на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства, в частности, анонсировал внесение поправок в Конституцию.

Шоу-бизнес Топалов перенес операцию на подмышке Влад Топалов за две недели нового года перенес две операции, о чем он сообщил в своем Инстаграм.

Космос На Венере нашли молодые лавовые потоки Ученые обнаружили на Венере признаки активного вулканизма — анализ данных, собранных европейским зондом «Венера-Экспресс», показал, что на поверхности планеты есть лавовые потоки, возраст которых не превышает нескольких лет.

Политика Вассерман связал отставку правительства России с необходимостью экономических реформ Российский политолог Анатолий Вассерман заявил, что отставка правительства России продиктована действиями экономического блока команды исполняющего обязанности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которые не подходят для решения задач, которые озвучил президент России Владимир Путин.

Экономика Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала в 100 млрд рублей Глaва Минтруда Максим Топилин оценил расхoды на предложения президента РФ Владимира Путина по материнскому капиталу, высказанные в послании Федеральному собранию, в сумму пoрядка 100 млрд рублей в 2020 году.

Политика Участие Путина в конференции по Ливии является важным для Турции Глава МИД Турции заявил, что участие президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана свидетельствует, что для стран важно достичь мира в Ливии.

Политика Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего» Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.