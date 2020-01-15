Экономика
РБКРубль резко снизился на фоне отставки правительства
Курс рубля упал после заявления Дмитрия Медведева об отставке правительства, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 16:47 по московскому времени доллар укрепился на 0,22%, до ₽61,58, евро — на 0,41%, до ₽68,65.
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Хоккей
Почему Россия проиграла Канаде на МЧМ. Онлайн с Валерием Брагиным
Обсуждаем итоги МЧМ-2020, в финале которого наша команда обидно проиграла Канаде. Ведущие — Игорь Еронко и Михаил Зислис.
Кино
Действие «Вечных» развернётся после событий фильма «Мстители: Финал»
Судя по описанию, действие ленты будет разворачиваться после событий, описанных в фильме "Мстители: Финал": в тексте говорится, что после "неожиданной трагедии" Вечные вынуждены "выйти из тени" и объединиться против древнейшего врага человечества – Девиантов.Marvel также представил краткие описания персонажей.
Наука
Растения разговаривают с червями на их языке
Удалось также понять, с помощью каких биохимических реакций растения модифицируют феромоны нематод – эти реакции есть у многих видов, так что, вероятно, умение обманывать паразитических круглых червей среди растений очень распространено.
Политика
США и Китай подписали первую часть торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Экономика
Банк оценил убытки от лесных пожаров в Австралии в $3,5 млрд
Футбол
Алан Дзагоев: «Если думать только о втором месте, то ЦСКА перестанут бояться!»
Алан Дзагоев — о Гинере, Гончаренко и задачах ЦСКА Раньше в ЦСКА знали: если ведем 1:0, то обязательно победим — Вернувшись в состав армейцев в конце прошлого года, вы успели поиграть и ближе к атаке, и в опорной зоне.
Футбол
Стал известен размер общих чистых убытков клубов РПЛ в 2018 году
Совокупный чистый убыток клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2018 году составил 56 миллионов евро, при этом семь из них показали прибыль, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.
Здоровье
Самые опасные для здоровья приправы назвали врачи
Медики назвали самые вредные для здоровья приправы, которые можно найти на кухне почти у каждого россиянина.
Политика
Политолог заявил, что Мишустин будет «тащить» правительство
Политолог сравнил Мишустина с Михаилом Фрадковым, возглавлявшим правительство в 2004–2007 годах, а затем долгое время находившимся на посту директора Службы внешней разведки.
Игры
Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры
Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.
Политика
В США отреагировали на послание Путина
Крупные американские СМИ отреагировали на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства, в частности, анонсировал внесение поправок в Конституцию.
Экономика
Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов
Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Происшествия
На территории посольства России в Бейруте разорвались гранаты с газом
Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду на территории посольства РФ в Бейруте.
Авто
В России начались продажи суперкара Lamborghini Huracan Evo RWD
Российские дилеры компании Lamborghini начали принимать заказы на новый суперкар Huracan Evo RWD.
Футбол
«Монако» Головина крупно проиграл «ПСЖ» в чемпионате Франции
"Монако" на своем поле крупно уступил "Пари Сен-Жермен" в перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу.
Шоу-бизнес
Топалов перенес операцию на подмышке
Влад Топалов за две недели нового года перенес две операции, о чем он сообщил в своем Инстаграм.
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»
Космос
На Венере нашли молодые лавовые потоки
Ученые обнаружили на Венере признаки активного вулканизма — анализ данных, собранных европейским зондом «Венера-Экспресс», показал, что на поверхности планеты есть лавовые потоки, возраст которых не превышает нескольких лет.
Политика
Вассерман связал отставку правительства России с необходимостью экономических реформ
Российский политолог Анатолий Вассерман заявил, что отставка правительства России продиктована действиями экономического блока команды исполняющего обязанности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которые не подходят для решения задач, которые озвучил президент России Владимир Путин.
Экономика
Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала в 100 млрд рублей
Глaва Минтруда Максим Топилин оценил расхoды на предложения президента РФ Владимира Путина по материнскому капиталу, высказанные в послании Федеральному собранию, в сумму пoрядка 100 млрд рублей в 2020 году.
Футбол
Соболев согласовал контракт с ЦСКА
Общество
Полуфинал конкурса «Лидеры России-2020» стартовал во Владивостоке
Дальневосточный этап конкурса управленцев "Лидеры России - 2020" стартовал во Владивостоке, сообщает Интерфакс.
Политика
Участие Путина в конференции по Ливии является важным для Турции
Глава МИД Турции заявил, что участие президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана свидетельствует, что для стран важно достичь мира в Ливии.
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Происшествия
Японские рыбаки вернулись к промыслу вблизи южных Курил
Японские рыбаки вернулись к промыслу в водах южных Курилльских островов, прерванному в декабре из-за задержания российскими пограничниками пяти шхун.
Авто
АвтоВАЗ объявил цены на обновленный Lada 4x4
АвтоВАЗ начал продажи обновленного внедорожника Lada 4x4. Автомобиль уже появился в дилерских центрах марки.