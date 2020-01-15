Экономика

РБКРБКРубль резко снизился на фоне отставки правительства

Курс рубля упал после заявления Дмитрия Медведева об отставке правительства, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 16:47 по московскому времени доллар укрепился на 0,22%, до ₽61,58, евро — на 0,41%, до ₽68,65.
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Российский рынок проводил правительство коротким падением рубля

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Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства РФ

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Lenta.ru09:01

Ключевые события фондового и валютного рынков при правительстве Медведева

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Почему Россия проиграла Канаде на МЧМ. Онлайн с Валерием Брагиным

Обсуждаем итоги МЧМ-2020, в финале которого наша команда обидно проиграла Канаде. Ведущие — Игорь Еронко и Михаил Зислис.
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Стал известен размер общих чистых убытков клубов РПЛ в 2018 году

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Политолог заявил, что Мишустин будет «тащить» правительство

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Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду на территории посольства РФ в Бейруте.
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Участие Путина в конференции по Ливии является важным для Турции

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Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

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