Экономика

РБКРБКРубль резко снизился на фоне отставки правительства

Курс рубля упал после заявления Дмитрия Медведева об отставке правительства, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 16:47 по московскому времени доллар укрепился на 0,22%, до ₽61,58, евро — на 0,41%, до ₽68,65.
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Дома туринцы не оставили шансов «Удинезе». Встреча 1/8 финала Кубка Италии завершилась со счетом 4:0 в пользу «Ювентуса».
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«Монако» Головина крупно проиграл «ПСЖ» в чемпионате Франции

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В новом учебном году категории «обучающиеся с ОВЗ» уже не будет

В связи с изложенным законопроект предлагает новую редакцию определения категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно которой ребенок-инвалид приравнен по правовому статусу к лицу с особыми образовательными потребностями в случае подтверждения заключением ПМПК наличия нарушений, которые препятствуют получению образования без создания специальных условий.
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В Сахалинской области в новом году продолжается кампания по выявлению рака легкого.
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О проекте российского авианосца «Москва» восторженно написала германская газета Handelsblatt.
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Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
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В поликлиниках Сахалина намерены ликвидировать очереди

В поликлиниках Сахалинской области намерены ликвидировать очереди.
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На территории посольства России в Бейруте разорвались гранаты с газом

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