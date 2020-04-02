Энергетика
Вести.RuРубль резко укрепился: цена нефти взлетела на 25%
Цена нефти на мировых рынках быстро растет после заявлений президента США Дональда Трампа о разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии. К 17:50 мск цена нефти взлетела на 20%, через 3 минуты – уже на 25%, или на $7. Цена подскакивала и на 40% до $36 за баррель Brent.
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