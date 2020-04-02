Энергетика
РБКЦена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В моменте котировки превышали $36 за баррель.
Читать в источнике
Оценить402
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 12:53, Ашберн
Комментарии
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля
Президент России Владимир Путин в четверг, 2 апреля, в видеообращении к россиянам заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.
Политика
Врио главы Коми назначен Владимир Уйба
Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
Политика
Песков: разговора Путина с наследным принцем Саудовской Аравии не было
В Кремле опровергли информацию о том, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом.
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
Общество
Собянин отказался вводить пропускной режим в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин отказался вводить пропускной режим передвижения по столице из-за коронавируса.
Общество
В Тюменской области ввели режим самоизоляции
В Тюменской области второго апреля введен режим самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.
Энергетика
Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель
Цена нефти Brent впервые за 18 лет упала ниже $23 Скидка на Urals относительно Argus North Sea Dated (его котировка рассчитывается на основе пяти сортов нефти, включая эталлонную марку Brent) осталась прежней: $ 4, 75 / барр.
Здоровье
Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей
Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
Авто
ГИБДД и Минпромторг облегчат водителям жизнь
Пандемия коронавируса и экономический кризис привели к переносу закона о фотофиксации техосмотра, отмене одного из штрафов ГИБДД и расширению мер поддержки автопрома от Минпромторга РФ.
Энергетика
Россия и США договорились спасать нефть
Министр энергетики России Александр Новак объявил, что Москва и Вашингтон договорились выработать совместные меры для стабилизации рынка нефти, передает РИА Новости.
Общество
В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы
В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Общество
Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение
"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
Армия и оружие
Представителями СЦКК в ДНР зафиксировано еще четыре разрушения, в результате сегодняшнего обстрела
Единоборства
Нурмагомедов рассказал, почему не может провести бой с Фергюсоном
Утром и вечером тренируюсь, готовлюсь физически и ментально, держу вес, провожу спарринги.
Футбол
Футболисты и тренеры «Атлетико» согласились сократить зарплаты на 70%
Футболисты и тренерский штаб "Атлетико" приняли решение урезать зарплаты на 70% на время пандемии коронавируса.
Общество
Правительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству РФ установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.
Гаджеты
Xiaomi готовится к выходу Mi Band 5
Политика
Путин утвердил закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что правительство имеет право вводить режимы повышенной готовности и ЧС.
Политика
В Минобороны ответили на «русофобские фейки» в итальянских СМИ
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил на «русофобские фейки времен холодной войны», распространяемые в итальянских СМИ.
Экономика
Совфед одобрил закон о кредитных каникулах
Совет Федерации одобрил закон, по которому пострадавшие из-за коронавируса граждане и субъекты бизнеса освобождаются от оплаты основной суммы и процентов по кредитам.
Политика
Россия окажет помощь Сербии в борьбе с коронавирусом
Москва, 2 апреля 2020, 17:55 — REGNUM Российские власти окажут гуманитарную помощь Сербии в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Политика
Глава Марий Эл призвал откликнуться на призыв Президента
Глава Марий Эл Александр Евстифеев призвал сограждан прислушаться к словам обращения Президента РФ Владимира Путина к нации.
Общество
Евгений Куйвашев ужесточил особый режим в Свердловской области
Напомним, что режим самоизоляции в Свердловской области действует с 30 марта.
Гаджеты
Cмартфоны Oppo Reno3 и Reno3 Pro представлены в России
Биатлон
Главу СБР Владимира Драчева обвинили в растрате денег Союза на жену
Примечательно, что ранее российское агентство «РИА Новости» получило в свое распоряжение письмо на имя Драчева, в котором ветераны отечественного спорта, тренеры и представители корпуса судей призвали руководителя Союза добровольно уйти с должности.
Общество
В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией
Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
Общество
На Кубани компаниям такси выдадут пропуска для передвижения
Уже с 00:00 3 апреля для передвижения по территории Краснодарского края транспорта понадобится пропуск, их выдают в администрациях муниципалитетов — их могут получить сотрудники предприятий, сфера деятельности которых утверждена 185-м постановлением главы региона, а также владельцы транзитного транспорта.
Здоровье
Медики перечислили продукты для снижения сахара в крови
Специалисты рекомендуют для уменьшения уровня сахара употреблять блюда с травами и специями, которые способствуют снижению глюкозы.
Общество
В Удмуртии ряд предприятий вернётся к работе с понедельника
Ижевск, 2 апреля 2020, 19:32 — REGNUM Относительно стабильная ситуация в Удмуртии позволяет расширить перечень предприятий, которые могут работать.