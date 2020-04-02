Энергетика
КомпанияРубль резко укрепился вслед за нефтью
Взлет нефтяных котировок спровоцировал резкое укрепление рубля. Курс доллара на Мосбирже снизился на 1,43% и достиг 77,67 рубля.
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Гаджеты
В РФ Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах
Возвращаясь к «Кошелек Pay», то этот сервис позволит пользователям смартфонов Huawei совершать бесконтактную оплату своих покупок.1 Стоит отметить, что данный сервис запустили во второй половине прошлого года и он доступен для пользователей MasterCard.
Политика
За сутки в России ушли в отставку 3 губернатора
В России за последние сутки в отставку ушли 3 губернатора.
Происшествия
Еще у двух жителей Приморья диагностировали коронавирус
Ранее медики выписали домой двух вылечившихся жителей Приморья, у которых был диагностирован коронавирус.
Экономика
Госдума приняла доработанный закон о кредитных каникулах
Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул россиянам и компаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса.
Здоровье
Названа наибольшая опасность для распространения коронавируса в России
Наибольшую опасность для распространения нового коронавируса в России представляют «бессимптомники».
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери
Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
Политика
Делягин: решение Путина толкает российскую экономику в пропасть
По словам эксперта, принятая президентом мера «толкает российскую экономику в пропасть».
Политика
В Минобороны ответили La Stampa на критику российской помощи Италии
Итальянская газета La Stampa в своих материалах о российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом манипулирует низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны, ссылаясь на некие «мнения» анонимных «высокопоставленных» источников.
Политика
Трамп надеется на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп не исключил скорого соглашения между Россией и Саудовской Аравией по объемам добычи нефти.
Общество
Защита просит США освободить летчика Ярошенко из-за коронавируса
Защита российского летчика Константина Ярошенко направила прошение о его освобождении из тюрьмы в Данбери, штат Коннектикут, в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Алексея Тарасова.
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Футбол
Очищение в «Спартаке», судьба чемпионского пояса Хабиба, коронавирус на олимпийской базе в Новогорске
История с инфекцией на карантинной базе сборной России кажется очень странной.
Политика
Трамп воспользовался оборонным законом для производства аппаратов ИВЛ
Президент США Дональд Трамп воспользовался законом об оборонном производстве от 1950 года, чтобы обеспечить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и средств индивидуальной защиты из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
В Италии мужчина убил подругу, якобы заразившую его коронавирусом
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
Кино
Эдгар Райт снимет фильм об андроиде-сценаристе
Сценарий фильма напишет сам автор книги, сообщает Deadline.
Общество
В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции
Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Политика
Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»
В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
Общество
В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Экономика
Из-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест
Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля.
Энергетика
«Газпрому» стало невыгодно продавать газ в Европе
Из-за очень мягкой зимы, снижения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что «Газпрому» стало невыгодно продавать его.
Политика
Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения
Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Хоккей
Алтыбармакян подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Чикаго»
Российский нападающий Андрей Алтыбармакян подписал контракт новичка с "Чикаго Блэкхокс", сообщается на сайте клуба НХЛ.
Кино
Флэш и Зеленый фонарь появятся в новом сериале «Старгерл» от DC
«Старгерл» даст старт новой главе телесериальной вселенной DC, в которую ранее входили такие проекты, как «Стрела», «Флэш», «Супергерл», «Черная молния», «Легенды завтрашнего дня».
Здоровье
Новокузнецкий роддом переоборудовали под коронавирусных пациентов
Роддом № 5, который располагается в Новокузнецке, переоборудовали под пациентов с коронавирусом нового типа.
Политика
Сербия назвала дату прибытия первого самолета с помощью из России
Первый самолет с медпомощью из России прибудет в Сербию 3 апреля для борьбы с коронавирусом.
Шоу-бизнес
В Сети умилились снимками Тиграна Кеосаяна с младшей дочерью
Журналистка решила показать, как муж развлекает младшую дочь на карантине. Тигран Кеосаян души не чает в детях.
Культура
Жителям Бурятии покажут спектакль «Чингисхан» онлайн
Доступ к просмотру будет открыт 3 и 4 апреля Буряад театр приглашает жителей республики посмотреть спектакль "Чингисхан" (16 +) онлайн.