Энергетика

КомпанияКомпанияРубль резко укрепился вслед за нефтью

Взлет нефтяных котировок спровоцировал резкое укрепление рубля. Курс доллара на Мосбирже снизился на 1,43% и достиг 77,67 рубля.
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Трамп поднял цены на нефть и сильно укрепил курс рубля

Свободная Пресса12:58

Рубль немного подорожал на фоне роста цен на нефть

Право.ру11:54

Рубль резко укрепился вслед за нефтью на Мосбирже

Профиль10:48

Курс доллара упал ниже ₽78 после резкого скачка цен на нефть

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Рубль резко пошёл вверх вслед за нефтью

News.ru10:58

Рубль резко укрепился вслед за нефтью

Компания10:51

Рубль демонстрирует резкий рост на фоне скачка цен на нефть

Экономика сегодня11:04
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Возвращаясь к «Кошелек Pay», то этот сервис позволит пользователям смартфонов Huawei совершать бесконтактную оплату своих покупок.1 Стоит отметить, что данный сервис запустили во второй половине прошлого года и он доступен для пользователей MasterCard.
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За сутки в России ушли в отставку 3 губернатора

В России за последние сутки в отставку ушли 3 губернатора.
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Названа наибольшая опасность для распространения коронавируса в России

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В Минобороны ответили La Stampa на критику российской помощи Италии

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Трамп надеется на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп не исключил скорого соглашения между Россией и Саудовской Аравией по объемам добычи нефти.
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Защита просит США освободить летчика Ярошенко из-за коронавируса

Защита российского летчика Константина Ярошенко направила прошение о его освобождении из тюрьмы в Данбери, штат Коннектикут, в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Алексея Тарасова.
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Трамп воспользовался оборонным законом для производства аппаратов ИВЛ

Президент США Дональд Трамп воспользовался законом об оборонном производстве от 1950 года, чтобы обеспечить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и средств индивидуальной защиты из-за пандемии коронавируса.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
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В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
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Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»

В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
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Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
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Из-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест

Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля.
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«Газпрому» стало невыгодно продавать газ в Европе

Из-за очень мягкой зимы, снижения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что «Газпрому» стало невыгодно продавать его.
Lenta.ru 31 марта в 09:17
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Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения

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Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
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Первый самолет с медпомощью из России прибудет в Сербию 3 апреля для борьбы с коронавирусом.
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