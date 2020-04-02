Взлет нефтяных котировок спровоцировал резкое укрепление рубля. Курс доллара на Мосбирже снизился на 1,43% и достиг 77,67 рубля.

Гаджеты В РФ Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах Возвращаясь к «Кошелек Pay», то этот сервис позволит пользователям смартфонов Huawei совершать бесконтактную оплату своих покупок.1 Стоит отметить, что данный сервис запустили во второй половине прошлого года и он доступен для пользователей MasterCard.

Экономика Госдума приняла доработанный закон о кредитных каникулах Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул россиянам и компаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Политика В Минобороны ответили La Stampa на критику российской помощи Италии Итальянская газета La Stampa в своих материалах о российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом манипулирует низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны, ссылаясь на некие «мнения» анонимных «высокопоставленных» источников.

Общество Защита просит США освободить летчика Ярошенко из-за коронавируса Защита российского летчика Константина Ярошенко направила прошение о его освобождении из тюрьмы в Данбери, штат Коннектикут, в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Алексея Тарасова.

Политика Путин: режим нерабочих дней продлевается Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.

Политика Трамп воспользовался оборонным законом для производства аппаратов ИВЛ Президент США Дональд Трамп воспользовался законом об оборонном производстве от 1950 года, чтобы обеспечить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и средств индивидуальной защиты из-за пандемии коронавируса.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.

Политика Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина» В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.

Общество В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Экономика Из-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля.

Энергетика «Газпрому» стало невыгодно продавать газ в Европе Из-за очень мягкой зимы, снижения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что «Газпрому» стало невыгодно продавать его.

Политика Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.