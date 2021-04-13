Рубль резко возрос по отношению к доллару США и евро на «Московской бирже» во вторник вечером после появления новостей о состоявшемся телефонном разговоре президента США Джо Байдена с главой российского государства Владимиром Путиным.

С чего всё началось Курс рубля на Московской бирже укрепился на фоне сообщений о телефонном разговоре президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, свидетельствуют данные площадки. Lenta.ru 12:09