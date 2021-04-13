Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Центральная Служба Новостей

Рубль резко увеличился к доллару и евро после разговора Путина и Байдена

Рубль резко возрос по отношению к доллару США и евро на «Московской бирже» во вторник вечером после появления новостей о состоявшемся телефонном разговоре президента США Джо Байдена с главой российского государства Владимиром Путиным.В источнике
Центральная Служба Новостей
BFM.ru
Evo-rus.com
ГЛАС.RU
НТВ
Вести.Ru
RuNews24.ru
АБН
URA.Ru
Вечерняя Москва
Телеканал 360°
Life.ru
Профиль
Экономика сегодня
News.ru
Gazeta.SPb
Lenta.ru
Первый Севастопольский
РИАМО
Общественная служба новостей
Русская Планета
RT на русском
Profinance.ru
ПРАЙМ
Новостной фронт
Московский Комсомолец
Газета.Ru
Аргументы и Факты
Пятый канал
Российская газета
С чего всё началось
Курс рубля на Московской бирже укрепился на фоне сообщений о телефонном разговоре президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, свидетельствуют
 данные площадки.

Подробнее о событии

Доллар на Мосбирже снижается на 1,98% на фоне разговора Байдена и Путина

ТАСС13:14

Рубль укрепился после беседы Путина и Байдена

Телеканал 360°12:18

Рубль отреагировал на переговоры Путина и Байдена

Московский Комсомолец12:21

Доллар на Мосбирже снизился на 1,98% на фоне разговора Путина и Байдена

RT на русском12:43

Байден и Путин укрепили курс рубля

Lenta.ru12:09

Рубль резко усилил рост на новостях о возможной встрече лидеров России и США

Говорит Москва11:50

Рубль резко вырос после разговора Путина и Байдена

Взгляд.ру11:47
Интересное

«Ленфильм» открыл выставку о творчестве создателя познавательных фильмов Павла Клушанцева

Одним из объектов выставки стал экран с видеоэссе, которое рассказывает о том, "какой диалог с фильмами Клушанцева развивался у всемирно известных режиссеров Джорджа Лукаса, Стенли Кубрика, Ридли Скотта", отметил Шавловский.
ТАССвчера в 14:12

Число пострадавших сотрудников МЧС при пожаре на мануфактуре в Петербурге выросло до трех

Число пострадавших при пожаре на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге сотрудников МЧС увеличилось с двух до трех человек, сообщили журналистам в городском главке МЧС.
ТАССвчера в 14:57

Лавров призвал к отказу России от западных платежных систем

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью агентству IRNA заявил, что РФ видит необходимость в том, чтобы отказаться от платежных систем, которые контролируются Западом, и перейти к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими государствами.
Центральная Служба Новостей23:31