Финансы

ИзвестияИзвестияРубль резко вырос после снижения ставки ФРС США

После решения Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить ставку на 0,5 п.п. рубль укрепился в отношении американской и европейской валют. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 3 марта. Сразу после новости ФРС доллар и евро резко потеряли в весе около 50 копеек.
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Рубль прибавил более 70 копеек по отношению к доллару

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ТАСС03 марта в 11:27

Курс доллара к рублю потерял ₽1 после снижения ставки ФРС

РБК03 марта в 10:17
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«Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.
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