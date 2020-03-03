Финансы
ИзвестияРубль резко вырос после снижения ставки ФРС США
После решения Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить ставку на 0,5 п.п. рубль укрепился в отношении американской и европейской валют. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 3 марта. Сразу после новости ФРС доллар и евро резко потеряли в весе около 50 копеек.
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Энергетика
ОПЕК одобрила дополнительное сокращение добычи нефти
Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.
Общество
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Британский авиаперевозчик Flybe заявил о банкротстве из-за тотального падения продаж, произошедших из-за эпидемии китайского коронавируса COVID-19.
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Песков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана
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Путин объяснил отличие стабильности от застоя
Понятия стабильности и застоя кардинально различаются. Такого мнения придерживается президент России Владимир Путин.
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Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
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Общество
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Аналитики сообщили о падении спроса на тюльпаны и росте продаж хризантем
По данным аналитиков кредитной организации и «Платформы ОФД», в 2020 году продажи тюльпанов и роз упали на 12% и 10% соответственно, несмотря на их популярность.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России.
Общество
Погодный центр «Фобос» обещает «малиновое» лето в России
По словам Тишковца, окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, потому он называет предстоящее лето «малиновым».
Армия и оружие
Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США
Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
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Вновь поступили сообщения о минировании нескольких самолётов в России
Пассажирский самолёт А320, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, сел в Омске после получения сообщения о минировании.
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Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Политика
В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов
Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Здоровье
Депздрав рекомендовал не терпеть храп партнера и отправить его к врачу
С другой стороны, в случае раздельного сна уменьшаются шансы на то, что один из супругов заметит остановку дыхания во сне второго супруга, которая может возникать на фоне храпа.
Экономика
МВФ приготовил $50 млрд для пострадавших от коронавируса стран
Международный валютный фонд (МВФ) выделил $50 млрд для экстренного финансирования стран, пострадавших от коронавируса.
Шоу-бизнес
Младший сын Бритни Спирс пожелал смерти своему дедушке
Отвечая на вопросы подписчиков, 13-летний Джейден высказался о своем дедушке так: «Он может просто пойти и умереть».
Футбол
Форвард «Монпелье» Делор: «Паредес вёл себя как телохранитель Неймара»
Нападающий "Монпелье" Анди Делор рассказал о поведении полузащитника "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредеса в одном из недавних матчей.
Кино
Режиссер «Апгрейда» назвал причину, по которой бросил франшизу «Пила»
Общество
В Петербурге ввели карантин по коронавирусу в студенческом общежитии
Карантин был введен после того, как у студента из Италии, который прибыл в ВУЗ «по программе академической мобильности», была диагностирована новая коронавирусная инфекция.
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На могиле Сталина Зюганов призвал Путина стать вождем
Сегодня, 5 марта лидер КПРФ Геннадий Зюганов возложил цветы к могиле Иосифа Сталина в день 67-й годовщины его смерти.
Шоу-бизнес
Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой
Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Футбол
Агент Смолова рассказал о конфликте Семина с руководством «Локомотива»
Герман Ткаченко, представляющий интересы нападающего "Сельты" Федора Смолова, объяснил, почему его клинет покинул московский "Локомотив".
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Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Наука
Коронавирус мутировал и образовал более агрессивный подтип
Ученые определили, что вирус разделился на два подтипа, которые обозначили L и S. Они различаются степенью агрессивности.
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Шоу-бизнес
Литвинова рассказала Собчак о своих отношениях с Земфирой
Российская актриса театра и кино, кинорежиссер Рената Литвинова заявила, что восхищается талантом Земфиры.
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