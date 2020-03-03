После решения Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить ставку на 0,5 п.п. рубль укрепился в отношении американской и европейской валют. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 3 марта. Сразу после новости ФРС доллар и евро резко потеряли в весе около 50 копеек.

Энергетика ОПЕК одобрила дополнительное сокращение добычи нефти Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.

Общество Британский авиаперевозчик обанкротился из-за коронавируса Британский авиаперевозчик Flybe заявил о банкротстве из-за тотального падения продаж, произошедших из-за эпидемии китайского коронавируса COVID-19.

Общество В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.

Общество В АТОР оценили убытки российского турбизнеса из-за коронавируса Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала сумму убытков российских туристических компаний в связи с распространением коронавируса.

Общество Силуанов назвал отмирающие профессии в России Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России.

Армия и оружие Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».

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Общество В Петербурге ввели карантин по коронавирусу в студенческом общежитии Карантин был введен после того, как у студента из Италии, который прибыл в ВУЗ «по программе академической мобильности», была диагностирована новая коронавирусная инфекция.

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Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.