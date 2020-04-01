Коронавирус

ПРАЙМПРАЙМРубль сильнее снижается к доллару, чем к евро в начале торгов

Курс рубля несколько усилил снижение к доллару и евро после старта торгов, при этом сильнее теряет по отношению к американской валюте, чем к европейской на фоне снижения последней на форекс, следует из данных Московской биржи.
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Рубль снизился к доллару и евро на открытии торгов

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Доллар на открытии торгов упал ниже 79 рублей

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Информация, что в мэрии Москвы рассчитывают на завершение режима самоизоляции до конца апреля, не соответствует действительности.
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Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
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Ограничения введены на территории трех больниц Санкт-Петербурга из-за "заноса" новых случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
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Коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 13,833 млн баррелей и на 27 марта достигли 469,193 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
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На севере столицы в магазин "Магнит" ворвался мужчина с мачете, сообщает агентство "Москва".
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