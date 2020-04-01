Курс рубля несколько усилил снижение к доллару и евро после старта торгов, при этом сильнее теряет по отношению к американской валюте, чем к европейской на фоне снижения последней на форекс, следует из данных Московской биржи.

Рубль сильнее снижается к доллару, чем к евро в начале торгов

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