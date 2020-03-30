Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль сильно снижается к доллару и евро на открытии торгов

Курс рубля сильно снижается к доллару и евро в понедельник, американская валюта закрепляется выше 80 рублей – впервые за последние семь дней, европейская подскакивала выше 89 рублей – впервые с 19 марта, следует из данных Московской биржи.
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Курс доллара превысил 80 рублей

RT на русскомвчера в 03:03

Курс евро превысил отметку в 89 рублей

РИА Новостивчера в 04:09

Курс евро на Мосбирже перешел к снижению

ТАССвчера в 04:45

Курс доллара снизился до 79 рублей

REGNUM04:36

Курс доллара превысил ₽80, евро — ₽89

РБКвчера в 03:03

Курс доллара не задержался выше уровня 80 руб./$

Коммерсантъвчера в 04:55

Курс евро превысил отметку в 89 рублей

Московский Комсомолецвчера в 04:07
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Комментарии

Общество

В СИЗО Москвы прекращён допуск членов ОНК

В пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что вывоз заключённых в суды и на следственные действия приостановлен, введён запрет для адвокатов и следователей на посещение следственных изоляторов, а также приостановлен приём посылок и передач.
RT на русском 09:13
Экономика

Совфед одобрил закон о средствах на борьбу с коронавирусом

Совет Федерации одобрил закон, предполагающий направление в 2020 году бюджетных средств для ликвидации последствий распространения коронавирусной инфекции и на другие цели без внесения изменений в федеральный, региональный и местные бюджеты.
RT на русском 09:54
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс вчера в 12:59
Общество

Госдума одобрила штрафы за нарушение карантина

Госдума одобрила закон, предусматривающий штрафы для здоровых людей за нарушение карантина.
Профиль 05:13
Общество

Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
РБК вчера в 02:30
Общество

Мишустин поручил выделить средства оставшимся за границей россиянам

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству иностранных дел оказать материальную поддержку гражданам России, которые не имеют возможности вернуться на родину, нуждаются в деньгах и жилье в стране пребывания.
Российская газета 07:47
Здоровье

В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что помимо пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеванием легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы.
Парламентская газета вчера в 02:13
Политика

Шойгу: отправка в войска призывников начнется не раньше 20 мая

Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение не начинать отправку призывников в войска ранее 20 мая из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Газета.Ru 09:27
Общество

Журналисты «Ведомостей» требуют сменить главного редактора

Журналисты «Ведомостей» в письме новым владельцам издания Константину Зятькову и Алексею Голубовичу потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова, назначенного на эту должность 24 марта.
BFM.ru 08:10
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
Экономика

Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты

Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
REGNUM 06:27
Шоу-бизнес

Певица Жасмин переболела коронавирусом вместе с сыном

Российская певица из Дагестана Жасмин сделала сенсационное заявление, что она перенесла коронавирус вместе с сыном.
Народные новости 07:50
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко

Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
NewInform 29 марта в 13:55
Общество

Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом

Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Газета.Ru 09:27
Политика

Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 18:53
Политика

МИД Германии и Франции выдвинули требования России по Донбассу

Главы МИД Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив ле Дриан сделали совместное заявление, сообщив, что власти Народных Республик Донбасса препятствовали работе наблюдателей ОБСЕ "под прикрытием пандемии коронавируса", передает DW.
ИА Новороссия 04:52
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.
Вести.Ru 07:17
Биатлон

Делаем культ из пустышек: Губерниев обрушился с критикой на Резцову

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жёстко раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку по биатлону Анфису Резцову, признавшуюся в несоблюдении режима самоизоляции.
News.ru 08:55
Общество

Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы

Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Гарант вчера в 03:53
Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 02:48
Общество

В России изменили порядок техосмотра для автомобилей

В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
РИА Новости 07:24
Общество

Евгений Куйвашев рассказал, как гулять с детьми во время карантина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на несколько вопросов жителей региона о карантинном режиме.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:15
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
Технологии

Китай предложил заменить текущий интернет-протокол

Компания Huawei совместно с операторами China Unicom и China Telecom и Министерством промышленности и информационных технологий Китая предложили новый интернет-протокол New IP.
News.ru 08:06
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Технологии

Санкции США стоили Huawei 12 миллиардов долларов

Компания Huawei сообщила о замедлении роста прибыли в 2019 году, когда США внесли китайского технологического гиганта в "черный список".
Вести.Ru 08:11
Общество

Минздрав ответил на вопрос о пользе алкоголя в период пандемии

Россиян призвали не употреблять алкоголь в период пандемии – таким образом невозможно «обеззаразить» организм.
9111.ru 09:17
Общество

Жители Московского региона освобождаются от платы за капремонт

Вести.Ru 03:44
Космос

NASA приготовилось нанести удар по летящему к Земле астероиду

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA намерено нанести кинетический по летящему к Земле астероиду.
Московский Комсомолец 04:09
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