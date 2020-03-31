Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль сильно снижается к доллару и евро на открытии торгов

Курс рубля сильно снижается к доллару и евро в понедельник, американская валюта закрепляется выше 80 рублей – впервые за последние семь дней, европейская подскакивала выше 89 рублей – впервые с 19 марта, следует из данных Московской биржи.
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Рубль снижается к доллару и евро

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ПРАЙМвчера в 05:45

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Газета.Ruвчера в 03:55
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Курсы валют в Беларуси на 31 марта: доллар и евро пошли вниз

КП - Беларусьвчера в 05:06
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