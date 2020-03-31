Финансы
ПРАЙМРубль сильно снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курс рубля сильно снижается к доллару и евро в понедельник, американская валюта закрепляется выше 80 рублей – впервые за последние семь дней, европейская подскакивала выше 89 рублей – впервые с 19 марта, следует из данных Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 06:26, Ашберн
Комментарии
Политика
Генсек НАТО заявил о возможном расширении миссии в Ираке
Главы МИД стран НАТО в четверг могут принять решение об усилении миссии в Ираке, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Биатлон
Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Общество
В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом
В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом.
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Происшествия
Коронавирус подтвержден еще у 7 череповчан
Московский референс-центра подтвердил коронавирус у еще семи череповчан.
Общество
Мосгордума введет штрафы для нарушителей карантина
Московская городская дума в среду, 1 апреля, соберется на внеочередное заседание, чтобы утвердить штрафы за нарушение карантина в столице.
Авто
Внешность нового Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях
В Сети появились патентные изображения Nissan X-Trail нового поколения. Дизайн кроссовера запатентовали в Бразилии.
Общество
В России за сутки делают около 36 тысяч анализов на коронавирус
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что 95 лабораторий в стране делают за сутки порядка 36 тысяч тестов на выявление коронавируса у граждан, передает ТАСС.
Технологии
В «Росатоме» стартует 3D-печать клапанов для аппаратов ИВЛ
Входящая в топливное предприятие "Росатома" "ТВЭЛ" компания "Русатом – Аддитивные Технологии" ("РусАТ") изготовила опытные образцы клапанов Вентури, которые применяются в аппаратах искусственной вентиляции легких.
Происшествия
На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом
На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом.
Политика
Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону
Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Авто
Subaru приостановит производство в Японии из-за коронавируса
Общество
Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств в условиях ЧС
Госдума на пленарном заседании в среду поддержала поправку к законопроекту об онлайн-продаже лекарств, которая разрешает правительству вводить на время ЧС и эпидемий дистанционную продажу рецептурных препаратов.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Общество
В итальянской Ферраре у жителей обнаружили иммунитет к коронавирусу
В итальянской провинции Феррара, которая расположена в регионе Эмилия-Романья, местные жители могут обладать иммунитетом к коронавирусу.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Экономика
Собянин утвердил второй пакет мер поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Происшествия
В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19
Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
Космос
NASA нанесет удар по летящему к Земле астероиду
Происшествия
В Ленобласти поймали сбежавшую из-под карантина женщину
Женщина, инфицированная коронавирусом, нарушила предписанный ей карантин в Санкт-Петербурге.
Общество
В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
Общество
Министр рассказала о состоянии заболевших коронавирусом саратовцев
Министр здравоохранения Наталья Мазина 1 апреля на брифинге по ситуации с коронавирусом в Саратовской области рассказала о состоянии здоровья вновь госпитализированных.
Политика
Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно
Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Гаджеты
В России резко упали цены на смартфоны Xiaomi и Redmi
Mi Note 10 Pro в конфигурации 8/256 ГБ предложат к покупке за 39 591 руб. вместо 43 990 руб.
Политика
Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства
МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.
Общество
Нарушителям карантина начнут рассылать предупреждения по смс
Находящиеся на карантине из-за коронавируса россияне с 3 апреля начнут получать смс-уведомления, если нарушат особый режим.
Игры
Ubisoft бесплатно раздаёт Rayman Legends
Компания Ubisoft ради поощрения самоизоляции во время пандемии COVID-19 решила бесплатно раздать некоторые из собственных игр.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Космос
Два спутника Galileo отправят на орбиту ракетой «Союз» вместо Ariane 6
Два навигационных спутника Galileo запустят на российской ракете-носителе «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Происшествия
СК установил мать младенца, тело которого нашли в мусорном контейнере
Следователи установили мать новорожденной девочки, тело которой было найдено в мусорном контейнере в Липецке, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.