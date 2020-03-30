Курс рубля сильно снижается к доллару и евро в понедельник, американская валюта закрепляется выше 80 рублей – впервые за последние семь дней, европейская подскакивала выше 89 рублей – впервые с 19 марта, следует из данных Московской биржи.

Рубль сильно снижается к доллару и евро на открытии торгов

Общество В Грузии запретили продажу алкоголя Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво.

Общество Мишустин поручил ввести смс-информирование о нарушении карантина Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору обеспечить с 3 апреля 2020 года информирование граждан через смс-сервисы и Единый портал госуслуг о случаях нарушения ими условий карантина.

Общество В Пермском крае ввели режим полной изоляции Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.

Общество В Костромской области ввели режим обязательной самоизоляции Кострома, 31 марта 2020, 18:31 — REGNUM С 1 апреля 2020 года в Костромской области вводится режим обязательной самоизоляции.

Общество Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

Общество Журналисты «Ведомостей» требуют сменить главного редактора Журналисты «Ведомостей» в письме новым владельцам издания Константину Зятькову и Алексею Голубовичу потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова, назначенного на эту должность 24 марта.

Общество Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

Культура Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.

Политика США предложили создать в Венесуэле временное правительство Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.

Энергетика Европейский бензин приедет в Россию По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.

Политика Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия В Брянске подтвердили ещё два случая коронавируса Брянск, 31 марта 2020, 17:10 — REGNUM Подтвердились предварительные пробы на коронавирус двух пациентов, прибывших из Европы в Брянск, сообщили 31 марта в оперативном штабе Брянской области.

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Экономика Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.