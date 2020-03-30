Финансы
ПРАЙМРубль сильно снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курс рубля сильно снижается к доллару и евро в понедельник, американская валюта закрепляется выше 80 рублей – впервые за последние семь дней, европейская подскакивала выше 89 рублей – впервые с 19 марта, следует из данных Московской биржи.
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Комментарии
Общество
Госдума приняла закон о наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в третьем чтении закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантинного режима.
Общество
В Воронежской области введен режим всеобщей самоизоляции
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о всеобщей самоизоляции на территории региона.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Общество
Мужчина сбежал на улицу во время карантина, прикинувшись кустом
Мэдлин Мэй-Дэвис и Николас Мюррей из английского города Стивенидж запечатлели на видео своего соседа в костюме куста.
Общество
В Грузии запретили продажу алкоголя
Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво.
Авто
Genesis представил седан Genesis G80 нового поколения
Корейский премиум-бренд Genesis официально представил новый Genesis G80.
Происшествия
У фельдшера из Челябинской области выявили коронавирус
Новая бригада справляется с оказанием медицинской помощи жителям района, — уточнили в пресс-службе областного минздрава.
Общество
Мишустин поручил ввести смс-информирование о нарушении карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору обеспечить с 3 апреля 2020 года информирование граждан через смс-сервисы и Единый портал госуслуг о случаях нарушения ими условий карантина.
Общество
Жителей Москвы и Подмосковья освободили от уплаты взносов на капремонт
Аналогичные меры приняты в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Андрея Воробьева.
Политика
Российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая
В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая.
Общество
В России за сутки выявлено 500 случаев заражения коронавирусом
Как сообщает «РИА Новости», за последние сутки на территории Российской Федерации выявлено 500 случаев коронавирусной инфекции.
Общество
В Пермском крае ввели режим полной изоляции
Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.
Общество
В Костромской области ввели режим обязательной самоизоляции
Кострома, 31 марта 2020, 18:31 — REGNUM С 1 апреля 2020 года в Костромской области вводится режим обязательной самоизоляции.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Транспорт
Крым приостановил автобусное сообщение с другими регионами
Крым временно приостановил автобусное сообщение с другими регионами страны.
Общество
Журналисты «Ведомостей» требуют сменить главного редактора
Журналисты «Ведомостей» в письме новым владельцам издания Константину Зятькову и Алексею Голубовичу потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова, назначенного на эту должность 24 марта.
Общество
Границу между Петербургом и Ленобластью закрывать не планируется
Власти Петербурга и Ленобласти не планируют закрывать границу между субъектами.
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Культура
Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России
Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2019 год
Президент РФ Владимир Путин в установленные сроки подал декларацию о доходах за 2019 год.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Политика
США предложили создать в Венесуэле временное правительство
Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Политика
Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано
Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
В Шереметьево экстренно сел Superjet 100
Происшествия
В Брянске подтвердили ещё два случая коронавируса
Брянск, 31 марта 2020, 17:10 — REGNUM Подтвердились предварительные пробы на коронавирус двух пациентов, прибывших из Европы в Брянск, сообщили 31 марта в оперативном штабе Брянской области.
Общество
Стали известны штрафы за нарушение режима изоляции в Москве
Нарушение режима самоизоляции в Москве предлагается наказывать штрафами в размере 4 тысяч рублей за первое нарушение и 5 тысяч рублей — за повторное.
Экономика
Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры
Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.