Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль сильно снижается к доллару и евро на открытии торгов

Курс рубля сильно снижается к доллару и евро в понедельник, американская валюта закрепляется выше 80 рублей – впервые за последние семь дней, европейская подскакивала выше 89 рублей – впервые с 19 марта, следует из данных Московской биржи.
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Курс доллара снизился до 79 рублей

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Курс доллара превысил ₽80, евро — ₽89

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Рубль растет на открытии торгов

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Курс евро превысил отметку в 89 рублей

Московский Комсомолецвчера в 04:07
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Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво.
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Новая бригада справляется с оказанием медицинской помощи жителям района, — уточнили в пресс-службе областного минздрава.
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RT на русском 09:27
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Как сообщает «РИА Новости», за последние сутки на территории Российской Федерации выявлено 500 случаев коронавирусной инфекции.
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Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
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Журналисты «Ведомостей» требуют сменить главного редактора

Журналисты «Ведомостей» в письме новым владельцам издания Константину Зятькову и Алексею Голубовичу потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова, назначенного на эту должность 24 марта.
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Путин подал декларацию о доходах за 2019 год

Президент РФ Владимир Путин в установленные сроки подал декларацию о доходах за 2019 год.
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Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.
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Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
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Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано

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В Брянске подтвердили ещё два случая коронавируса

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Стали известны штрафы за нарушение режима изоляции в Москве

Нарушение режима самоизоляции в Москве предлагается наказывать штрафами в размере 4 тысяч рублей за первое нарушение и 5 тысяч рублей — за повторное.
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Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры

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Первый военнослужащий США скончался от коронавируса

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