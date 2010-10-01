Финансы
Мой БрянскРубль снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,7 рубля. На открытии торгов Московской биржи курс доллара поднялся к рублю на 0,41% и составляет 73,7 рубля, курс евро поднялся на 0,28%, до 79,78 рубля, передаёт ТАСС. По данным торговой площадки к 10:18 мск курс рубля начал расти.
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110km.ru 06:53
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Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
We'll provide an update as we have more info. pic.twitter.com/YlFUP3vQEy - Fortnite Status (@FortniteStatus) May 14, 2020 Предположительно, бесплатная раздача GTA V продлится до 21 мая включительно.
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СКР проводит проверку на АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ, входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), сообщили в пресс-службе холдинга.
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В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
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