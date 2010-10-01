Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,7 рубля. На открытии торгов Московской биржи курс доллара поднялся к рублю на 0,41% и составляет 73,7 рубля, курс евро поднялся на 0,28%, до 79,78 рубля, передаёт ТАСС. По данным торговой площадки к 10:18 мск курс рубля начал расти.

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

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