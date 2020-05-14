Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

Общество Крупнейший в мире спутниковый оператор Intelsat подал на банкротство Крупнейший в мире международный спутниковый оператор Intelsat подал заявление о банкротстве в американский суд с целью реструктуризации, следует из сообщения на сайте компании.

Здоровье Карантин грозит нескольким районам Саратовской области Управление Роспотребнадзора по Саратовской области анализирует ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Новоузенском районе.

Интернет В Google Chrome появилась возможность группировать вкладки Возможность группировать вкладки появится в основной версии самого популярного веб-браузера Google Chrome на следующей неделе, сообщило 13 мая агентство TechCrunch.

Здоровье Врач указал на особенное свойство коронавируса вызывать ухудшение Как сообщает MedikForum.ru, главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов указал на особенное свойство коронавируса – он может вызывать сразу резкое ухудшение самочувствия человека. 440

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2K

Политика Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что не собирается реагировать на высказывания украинского журналиста Дмитрия Гордона в ее адрес. 152

Здоровье 5087 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что 751 человек с ранее подтвержденной коронавирусной инфекцией выздоровел по состоянию на 12 мая. 4

Здоровье Замминистра здравоохранения сравнил коронавирус с радиацией Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев во время визита в госпиталь для лечения больных пневмонией и COVID-19 в Дагестане провел параллели между распространением коронавирусной инфекцией и радиацией, сообщает пресс-служба регионального минздрава. 6

Политика Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль» Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы. 15

Происшествия В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие. 10

Экономика Чубайс раскрыл становой хребет России Ранее Чубайс уже говорил о том, что цифровая экономика в стране в сложившихся обстоятельствах вырастет. 116

Общество Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 305

Происшествия Адвокат сестер Хачатурян заявил об отказе СК смягчать обвинение Следственный комитет после дополнительного расследования по делу об убийстве сестрами Хачатурян своего отца не стал учитывать мнение Генеральной прокуратуры и отказался переквалифицировать их действия с убийства по предварительному сговору на самооборону. 326

Происшествия В Подмосковье при задержании грабителей в магазине ранили полицейского Полицейский получил ранение при задержании двух грабителей в магазине в районе Ногинска.

Политика NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России. 833

Здоровье Медики Магаданской области получают все положенные выплаты Работающие с пациентами, больными COVID-19, медики Магаданской области получают все положенные доплаты.

Общество Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости. 3,5K

Экономика ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге. 9

Единоборства Макгрегор поддержал находящегося в коме отца Нурмагомедова Ирландский боец Конор Макгрегор выразил поддержку Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. 10

Экономика Банки начали сокращать лимиты по действующим кредитным картам Некоторые банки начали в одностороннем порядке ухудшать условия обслуживания кредитных карт и карт рассрочек, сообщает в четверг газета "Ведомости".