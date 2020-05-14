Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых сигналов с внешних рынков.
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Рубль растёт к доллару и евро

Курс доллара упал на 5 копеек — до 73,89 рубля. Курс евро понизился на 6 копеек и составил 79,85 рубля.
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