Курс доллара упал на 5 копеек — до 73,89 рубля. Курс евро понизился на 6 копеек и составил 79,85 рубля.

с чего всё началось

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых сигналов с внешних рынков.

Рубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов

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