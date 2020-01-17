Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРубль слабо повышается к доллару и евро на старте торгов в четверг

Доллар и евро немного снижаются на Московской бирже в четверг утром; рубль слабо повышается к бивалютной корзине в ожидании назначения правительства РФ.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евро

Банки.рувчера в 11:24

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалтвчера в 03:18

Рубль пережил отставку правительства РФ

REGNUM16 января в 00:08

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,63 рубля

ТАССвчера в 02:09

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 02:04

Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне сохраняющегося спроса на активы EM

Интерфаксвчера в 02:27

Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Взгляд.рувчера в 02:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 18:53
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит вчера в 05:50
Общество

В Госдуме предложили лишать преступников гонораров за мемуары

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил в Генпрокуратуру России обращение с предложением лишать известных преступников гонораров за публикацию их мемуаров.
RT на русском вчера в 23:00
Технологии

Microsoft выпустила новый браузер Edge на движке Chromium

Microsoft объявила о запуске нового браузера для Windows 10 и MacOS линейки Edge на движке Chromium.
МонаВиста 16 января в 10:21
Политика

РБК: Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Константин Чуйченко и Ольга Голодец, исполняющие обязанности вице-премьеров, не войдут в состав нового правительства Михаила Мишустина.
РИА Новости вчера в 15:23
Происшествия

Метель спровоцировала несколько массовых ДТП под Барнаулом

В Алтайском крае разыгралась метель, ставшая причиной сразу нескольких массовых ДТП с погибшими и пострадавшими, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 04:33
Общество

В Москве и Подмосковье из-за тумана объявлен желтый уровень опасности

Коммерсантъ вчера в 22:53
Армия и оружие

Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО

Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
Avia.pro 16 января в 22:27
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России

Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса.
Российская газета вчера в 23:00
Хоккей

Окровавленный Овечкин, получивший клюшкой в лицо, попал на видео

Экспресс газета вчера в 04:35
Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Известия 01:11
Религия

У православных россиян наступил крещенский сочельник

В субботу у православных россиян наступил крещенский сочельник, или канун Богоявления.
Интерфакс вчера в 23:41
Общество

Индия приостановила проект Hyperloop

Власти индийского штата Махараштра решили приостановить участие в реализации проекта сверхскоростной магистрали Hyperloop, сообщил заместитель главного министра штата Аджит Павар.
РИА Новости 00:25
Происшествия

В Кузбассе нашли родителей, подбросивших младенца на крыльцо больницы

Российская газета вчера в 10:03
Финансы

Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
РИА Новости 16 января в 11:25
Технологии

В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5

Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Газета.Ru вчера в 07:53
Происшествия

Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна

Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.
REGNUM 16 января в 04:29
Политика

Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
Lenta.ru вчера в 16:57
Политика

Бывшие подчинённые Мишустина рассказали о его привычках

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин в период своей работы в ФНС имел привычку звонить обычным россиянам, представляясь им сотрудником налогового ведомства.
Наша версия вчера в 07:19
Общество

В России зафиксировали первый случай смерти из-за снюса

В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей.
Piter.tv вчера в 05:08
Авто

Начались продажи первого минивэна Lexus

Как стало известно порталу NJCAR.RU, первый в истории Lexus минивэн будет доступен в двух вариантах исполнения, а товарные автомобили передадут покупателям 24 февраля.
Новые автомобили 15 января в 02:43
Происшествия

Три человека пострадали при нападении в ресторан в Японии

Вооруженные ножами преступники ворвались в ресторан в Японии и ранили трех сотрудников, передает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 23:23
Экономика

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Газета.Ru вчера в 05:10
Космос

Маск назвал создаваемую НАСА сверхтяжелую ракету SLS трагедией

Основатель компании SpaceX Илон Маск считает трагедией разрабатываемую НАСА для полётов к Луне ракету-носитель сверхтяжёлого класса SLS из-за отсутствия в ней многоразовых элементов.
РИА Новости вчера в 02:04
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон призналась, что принц Уильям не хочет четвертого ребенка

Кейт Миддлтон дала поклонникам понять, что ее супруг принц Уильям не хочет четвертого ребенка.
Актуальные Новости вчера в 11:35
Политика

Мишустин высказался об отмене пенсионной реформы

Мишустин высказался об отмене пенсионной реформы Потенциальный преемник Дмитрия Медведева рассказал о планах на новой должности.
Экспресс газета 16 января в 06:34
Футбол

Российскую Премьер-Лигу ждет расширение до 18 команд

По результатам общего собрания клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ), которое состоялось 16 января, количество команд в чемпионате вырастет до 18.
Piter.tv 16 января в 11:33
Культура

Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил композитора и певца Игоря Николаева с 60-летием.
Rambler News Service вчера в 02:16
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом

Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Газета Metro вчера в 12:29
Происшествия

Посадку SSJ-100 на недостроенную ВПП в Домодедово сняли из салона

Известия 16 января в 16:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное