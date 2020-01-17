Доллар и евро немного снижаются на Московской бирже в четверг утром; рубль слабо повышается к бивалютной корзине в ожидании назначения правительства РФ.

Рубль слабо повышается к доллару и евро на старте торгов в четверг

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