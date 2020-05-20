Финансы
ПРАЙМРубль слабо растет к доллару, снижается к евро
Курс рубля перешел к слабому росту против доллара после небольшого снижения на старте торгов, но продолжает снижаться к евро, следует из данных Московской биржи.
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Происшествия
Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов
Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов и о «массированной кампании» в СМИ по дискредитации продукции компании и российской промышленности в целом.
Lenta.ru 04:58
Политика
Зеленский заявил, что поднимал вопрос Крыма на переговорах с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать.
RT на русском 07:04
Футбол
Гончаренко высказался о продлении контракта с ЦСКА
Газета.Ru 06:52
Происшествия
Стрельба произошла на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
Футбол
Лопырева назвала футболистов сборной России героями
Лопырева отметила, что в России появились футболисты-герои.
ProstoProSport 12:16
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Энергетика
Цена нефти Brent впервые с 9 апреля превысила $36 за баррель
Нефть марки Brent торгуется на уровне $35,8 за баррель, следует из данных биржи ICE в Лондоне.
Коммерсантъ 11:06
Происшествия
В Саратове семь человек пострадали в ДТП с маршруткой
В результате пострадали семь человек - шесть женщин и один мужчина.
Российская газета 12:23
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Общество
Самолет, предположительно принадлежащий семье Игоря Шувалова, летал в Австрию
Самолет, предположительно принадлежащий семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова, летал в Австрию, чтобы забрать чемоданы и другие вещи граждан, которые являются домовладельцами в этой стране.
Эхо Москвы 12:08
Общество
Российский туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
Российский туристический сектор начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня.
vtomske.ru вчера в 23:35
Армия и оружие
Стрелков взял на себя моральную ответственность за гибель пассажиров рейса MH17
Комментируя историю со сбитым самолетом, господин Гиркин заметил: «Поскольку я командовал ополченцами и непосредственно участвовал в том конфликте, я чувствую моральную ответственность за эти смерти».
Коммерсантъ 10:14
Авто
Nissan представил новый Nissan GT-R50 от Italdesign
Компания Nissan и итальянское кузовное ателье Italdesign представили серийную версию эксклюзивного 720-сильного суперкара Nissan GT-R50.
Автоновости дня 07:47
Политика
Порошенко назвал сфабрикованными записи его разговоров с Байденом
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных ранее записей телефонных переговоров, предположительно, между ним и экс-вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 11:13
Общество
Сбербанк выявил четыре новые схемы мошенничества
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о выявлении службой безопасности банка сразу нескольких новых мошеннических схем, которые злоумышленники стали часто применять в последние месяцы.
Ридус 03:12
Футбол
Андрей Аршавин сравнил бывших игроков «Зенита» с дровами
Бывший партнёр Аршавина по «Зениту» — вратарь Вячеслав Малофеев прокомментировал пост: «Главное, не сгореть, парни».
Говорит Москва 12:02
Фигурное катание
Алина Загитова поблагодарила за поздравления с днём рождения
Российская фигуристка Алина Загитова выложила фотографию в «сториз» своего «инстаграма», в подписи к которой поблагодарила за поздравления с днём рождения.
Чемпионат вчера в 02:17
Общество
В ФРГ освободили «Северный поток» от положений директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии предоставило газопроводу «Северный поток» освобождение от применения положений газовой директивы ЕС.
Известия 11:05
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM вчера в 12:52
Общество
Онищенко назвал неэтичным поступок тульской медсестры
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью "Вечерней Москве" назвал неэтичным поступок тульской медсестры, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 10:59
Космос
Ученые рассказали, что означает обнаружение углерода на Луне
РИА Новости вчера в 08:41
Спорт
Синхронистка рассказала о выступлении без купальника
Российская синхронистка Алла Шишкина вспомнила в Instagram, как однажды ей пришлось выступать без купальника.
Рамблер вчера в 13:02
Экономика
ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис оформления кредитов через госуслуги
Банк России и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили сервис, с помощью которого россияне смогут дистанционно получать услуги в банках и страховых компаниях через личный кабинет единого портала госуслуг, сообщили в пресс-службе ЦБ.
РБК 10:15
Общество
В Петербурге начали выплаты на покупку масок и перчаток
Ранее сообщалось, что власти Петербурга предоставят единовременную денежную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и семьям, имеющим ребенка-инвалида, на приобретение масок и перчаток.
РИА Новости 09:50
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Политика
Путин поручил Минобороны построить в Дагестане инфекционный медцентр
Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны при участии правительства Дагестана построить на территории региона инфекционный медицинский центр на 200 коек, говорится в перечне поручений по итогам совещания 18 мая с руководством и представителями общественности Республики Дагестан, опубликованном на сайте президента России.
РИА Новости 11:32
Общество
В Омской области продлили режим самоизоляции до 3 июня
Режим самоизоляции в Омской области продлили до 3 июня, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Александра Буркова.
РИА Новости 11:31
Космос
Апокалипсис 4 июля 2020 года принесет новые пандемии и стихийные бедствия. Грядет Парад планет
Ряд экспертов опасаются, что выстраивание небесных тел Солнечной системы в одну линию грозит вспышками на Земле новых пандемий, высока вероятность разного рода стихийных бедствий.
Курьер. Среда. Бердск 04:28
Энергетика
Российский газ в Турции перестал быть востребованным
Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Газета.Ru 06:29