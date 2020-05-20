Курс рубля перешел к слабому росту против доллара после небольшого снижения на старте торгов, но продолжает снижаться к евро, следует из данных Московской биржи.

Рубль слабо растет к доллару, снижается к евро

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