Финансы
Газета.RuРубль слабо снижается к доллару и евро
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Общество
Антипов уличил в махинациях следствие по делу MH17
Технический эксперт высказался о работе следственной группы в Нидерландах, проведшую реконструкцию авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.
ToDay News Ufa вчера в 00:21
Общество
В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском 00:55
Политика
Россия отказалась от участия в немецкой выставке из-за позиции по Сталину и тайной полиции
Российская сторона отказалась предоставить экспонаты для немецкой выставки, посвященной 75-летию Потсдамской конференции.
Znak.com 02:03
Общество
ФСБ получила данные о госизмене Сафронова от генерала СВР
Информация о передаче советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым гостайны спецслужбам Чехии поступила от генерала Службы внешней разведки (СВР).
Известия 06:05
Футбол
Агент Гайча заявил, что футболист подписал контракт с ЦСКА
Москва, 16 июля 2020, 13:20 — REGNUM Футбольный агент Матиас Фавано заявил, что нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч подписал контракт с московским ЦСКА.
REGNUM 06:20
Происшествия
МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве
РБК вчера в 18:51
Экономика
Инвесторы оценили HeadHunter в $1 млрд
В конце июня HeadHunter уведомил SEC о том, что оба крупнейших акционера, не только структура Goldman Sachs, но и «Эльбрус Капитал», могут продать все принадлежащие им ADS и привлечь $720,9 млн (исходя из стоимости одной бумаги на тот момент — $23,07).
РБК 06:12
Общество
Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске
Губернатор Сергей Фургал благодарен за поддержку жителям Хабаровска, но не одобряет массовых протестов, заявил журналистам его адвокат Борис Кожемякин.
РИА Новости 06:01
Армия и оружие
Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,2 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи поднялся на 0,3%, до 71,2 рубля, курс евро - на 0,2%, до 81,15 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:04
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Футбол
Фарфан лайкнул пост Семина с призывом к Кикнадзе уйти в отставку
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан поставил лайк под постом Юрия Сёмина, который призвал гендиректора клуба Василия Кикнадзе уйти из клуба и футбола после неприличного жеста в адрес фанатов.
Metaratings 14 июля в 06:16
Игры
Олдскульный шутер Hellbound выйдет 4 августа
Издательство Nimble Giant Entertainment и разработчик из Saibot Studios объявили, что их олдскульный шутер от первого лица Hellbound выйдет 4 августа на PC (Steam).
Игромания.ру 03:49
Футбол
В ФК «Уфа» выявлено два новых случая заражения коронавирусом
Уфа, 16 июля 2020, 09:55 — REGNUM В футбольном клубе «Уфа» выявлено два новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 02:55
Общество
Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августа
Вторая фаза испытаний вакцины от COVID-19, которую проводит Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена уже 3 августа.
Российская газета 06:04
Экономика
Комитет ГД поддержал проект о налоговых льготах для бизнеса
Проект закона о переходном налоговом режиме для малого и среднего бизнеса, утратившего право использовать упрощенную систему налогообложения (УСН), одобрен Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам.
Дума ТВ 13 июля в 09:05
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Авто
Chery опубликовала фото салона нового кроссовера Tiggo 7 Pro
Китайский автопроизводитель Chery в этом году представит в России новый кроссовер Tiggo 7 Pro.
Известия 03:25
Экономика
ЦБ допустил временное повышение цен на товары и услуги
"Возобновление или расширение формата работы организаций сферы услуг, торговли непродовольственными товарами могут сопровождаться временным повышением цен, отражающим, в частности, эффекты отложенного спроса и влияние ослабления рубля в I квартале", - отмечается в материалах.
ТАСС вчера в 11:02
Здоровье
Врач назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит
Заболевание часто проявляет себя так называемыми "голодными болями", которые появляются после еды.
iReactor 01:59
Общество
Fiat Chrysler и Peugeot SA после слияния получат название Stellantis
«Stellantis» происходит от латинского и означает «освещенный звездами», что отражает дух нового и амбициозного проекта двух легендарных автомобильных брендов.
Тарантас Ньюс 02:03
Политика
Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией»
Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
REGNUM вчера в 23:43
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Здоровье
Мэр Норильска заявил о занижении цифр по больным коронавирусом
Норильский мэр Ринат Ахметчин направил обращение губернатору Красноярского края, в котором сообщает, что цифры по пациентам с коронавирусом сильно занижены, как и данные по количеству скончавшихся с признаками коронавируса.
НГС24 02:55
Наука
Ключевой признак осложнений от коронавируса назван
Французские ученые выявили основную отличительную черту пациентов, находящихся в группе риска развития осложнений на фоне коронавируса.
Live24 01:17
Экономика
Минтруд установил новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
Вести.Ru вчера в 09:46
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости вчера в 06:04
Общество
Акции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса
Акции Twitter рухнули после того, как аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в соцсети были взломаны.
Lenta.ru 05:19
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru вчера в 10:09
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
Позиция Баку Минобороны Азербайджана, со своей стороны, обвинило Армению в попытке атаковать азербайджанские позиции в Товузском районе.
РИА Новости 04:19