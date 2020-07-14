Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль слабо снижается к доллару и евро

Рубль незначительно падает к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи.
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Доллар и евро разошлись в разные стороны относительно рубля

ИА Красная Весна13 июля в 10:23

Рубль подешевел к доллару и евро

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Рубль снижается к доллару и евро

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Рубль снижается к доллару и евро

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Курс рубля начал расти к доллару и евро

Интерфакс14 июля в 03:38

Рубль в ходе торгов сдает позиции к доллару и евро

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Рубль слабо снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:11
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:48, Ашберн
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В Кремле назвали голословными обвинения Британии о кибератаках

Как утверждается в заявлении Рааба, при этом «нет никаких свидетельств существования обширной кампании России против выборов».
RT на русском 10:21
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Политика

Берлин ответил на угрозы Помпео участникам «Северного потока-2»

Власти ФРГ выступают «категорически против» экстерриториальных санкций, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, отвечая на слова госсекретаря США Майка Помпео, потребовавшего от инвесторов газопровода «Северный поток-2» «убираться» под угрозой введения Вашингтоном новых ограничений.
РБК 10:31
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Общество

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
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Политика

Путин призвал учитывать пандемию при анализе бюджетного процесса в России

Ранее 28 июня Путин заявил, что рассчитывает на выход России из пандемии коронавируса с минимальными потерями.
Известия 07:51
Политика

Шнуров опроверг сообщения о планах баллотироваться в Госдуму

Газета.Ru 10:33
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Памфилова допустила перенос единого дня голосования

Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
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Футбол

Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»

Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей вчера в 12:44
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Футбол

«Уфа» и «Динамо» объявили стартовые составы на игру

ProstoProSport 10:00
Общество

Челябинские власти разрешили работу ресторанов и саун

Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ограничений на работу кафе, ресторанов, салонов красоты, бань и саун.
RT на русском 09:19
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
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Футбол

Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России

В рамках 1/2 финала Кубка России по футболу петербургский "Зенит" на поле домашней арены сыграет с московским "Спартаком".
Вести.Ru 10:10
Общество

Журналистку заставили раздеться в Мосгорсуде из-за надписи на футболке

Русская Планета 09:24
Наука

Исследования позволили увидеть лицо мумии, умершей 1700 лет назад

Амур.инфо 09:08
Шоу-бизнес

Елена Проклова вступилась за Ефремова, назвав его больным человеком

Проклова признала, что Ефремов, как и любой другой человек, должен отвечать за свои действия, однако призвала общество строго судить в первую очередь себя.
Пятый канал вчера в 22:39
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Футбол

Девять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом

В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды.
Коммерсантъ 09:16
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Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $4,4 млрд

Международные резервы РФ на 10 июля увеличились по сравнению с показателем на 3 июля на 0,8% (или на $4,4 млрд) и составили $574,2 млрд.
ТАСС 09:35
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Футбол

АЕК Карреры сыграл вничью с ПАОК и остался на третьем месте

Команда Массимо Карреры осталась на третьем месте с 69 очками, на 3 балла отставая от ПАОК за один тур до конца чемпионата.
Sports.ru вчера в 17:09
Автоспорт

Серхио Перес может заменить Кими Райкконена в Alfa Romeo

Теоретически, в американской команде Серхио может заменить Романа Грожана, а в Alfa Romeo занять место Кими Райкконена, если финский ветеран Формулы 1 примет решение о завершении карьеры.
F1news.ru 08:15
Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Российская газета 04:17
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Кино

Чернокожий британский актер выступил против «антирасистской цензуры»

Комментируя массовые протестыв после убийства Джорджа Флойда, после которых многие комедийные сериалы оказались исключены из медиатек Netflix, BBC и BritBox, актер заметил, что не согласен с тенденцией цензурировать старые ситкомы в рамках «борьбы с расизмом».
Газета Культура 09:05
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Армия и оружие

Су-25СМ3 назвали «огнедышащим летающим танком» в Великобритании

Россия применяет "огнедышащий летающий танк" с передовым оружием.
Российская газета 03:43
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Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает «неопровержимыми доказательствами» причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 10:42
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Общество

Ещё один температурный рекорд установлен в Екатеринбурге

В Екатеринбурге установлен ещё один температурный рекорд. 15 июля в этим году стало самым жарким за 89 лет.
Вечерние Ведомости вчера в 13:19
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Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36
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Армия и оружие

Захарова заявила, что США поощряют деятельность террористов в Сирии

США поставляют экстремистам оружие в оккупированные американскими силами районы Сирии, а также тренируют боевиков.
ТАСС 10:23
Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

BFM.ru 09:05
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Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину

Кристина Асмус А тут еще и новые поводы для сплетен: день рождения Ляйсан Утяшевой, на которой Гарик был гостем, и день рождения самого Гарика.
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Экономика

Эксперт призвал россиян готовиться к девальвации

Доктор экономических наук, профессор Института экономики РАН Олег Сухарев призвал россиян готовиться к возможной девальвации российской национальной валюты, сообщает PRIMPRESS.
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Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице, скорее всего, удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
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Общество

«Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей

«Роснефть» по итогам консультаций с РБК решила отозвать свой иск к изданию, в котором требовала компенсацию в размере 43 миллиардов рублей.
Дождь 10:43
Как работают Яндекс.Новости?
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