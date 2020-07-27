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Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля

В понедельник, 27 июля, российская валюта торгуется разнонаправленно на Московской бирже. В середине дня курс доллара снижался на 0,1% — до 71,6 рубля, в то время как курс евро рос на 1% и впервые со 2 апреля достигал 84,4 рубля.В источнике
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Интерфакс

Евро превысил отметку в 84 рубля впервые с 22 апреля

Интерфаксвчера в 08:20
Взгляд.ру

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.ру03:14
Газета.Ru

Рубль слабо снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:19
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 72 рублей

ТАСС03:57
RT на русском

Курс доллара вырос до 72 рублей

RT на русском03:57
РИА Новости

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей

РИА Новостивчера в 08:58
Lenta.ru

Курс рубля рухнул

Lenta.ru06:50
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Трое мужчин пытались продать саратовца, изнасиловали его и убили

"Размышляя, как наказать 32-летнего за хищение телефона, трое злоумышленников решили взыскать с него «убытки», продав мужчину в качестве рабочей силы в одно из местных личных подсобных хозяйств", - рассказали в ведомстве.
Трое мужчин пытались продать саратовца, изнасиловали его и убили
Саратов 2407:06
5

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Генеральная прокуратура РФ предъявила бывшему депутату Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Раулю Арашукову и экс-члену Совфеда Рауфу Арашукову гражданский иск об изъятии их имущества и обращении в доход государства, сообщил надзорный орган во вторник, 28 июля.
Известия06:07
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Минприроды сообщило о задержке информации о масштабе аварии в Норильске

Сотрудники одного из предприятий «Норильского никеля» не сообщили в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) о «масштабе катастрофы» после разлива более 21 тыс. т дизтоплива на ТЭЦ-3, которая произошла 29 мая.
РБК06:40

Александр и Софья стали самыми популярными именами в июне в Москве

"В июне этого года в Москве мальчиков родилось больше, чем девочек - 52,1% против 47,9%. Самыми популярными именами в июне 2020 года в Москве по-прежнему являются Александр - так назвали 266 мальчиков, и София (Софья) - этим именем было названо 302 девочки", - говорится в сообщении.
ТАСС03:13
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Garmin частично восстановила доступ к своим сервисам

Мобильный GPS-навигатор Strava, который отслеживает маршруты спортсменов, сообщил, что все тренировки, записанные во время сбоя, начали автоматическую синхронизацию с сервисом, это займет какое-то время, уточнили в компании.
Радиочастотный спектрвчера в 10:59
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Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия06:39
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Сербская модель рассказала о романе с супругом Ксении Бородиной

Бикини-модель, на которую подписаны почти 400 тыс. человек, рассказала, что на данный момент имеет романтические отношения с неким бизнесменом из России, который очень богат и является женатым мужчиной, а также воспитывает детей.
RuNews24.ru04:17
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