Финансы
Газета.RuРубль слабо снижается к доллару и евро
Рубль снижается по отношению к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи. Курс доллара вырос по отношению к рублю на 0,26%, до 71,76 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рубль активно растет к доллару и дешевеет к евро вслед за их динамикой на Forex
Интерфаксвчера в 03:30
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:42, Ашберн
Гаджеты
Пользователям Сети показали первые фото дисплея iPhone 12
46ТВ вчера в 09:06
Футбол
«Интер» обыграет «Наполи» в 37-м туре Серии А 28 июля
Матч 37-го тура Серии А «Интер» - «Наполи» пройдет на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22:45 по московскому времени.
ODDS.ru вчера в 03:12
Игры
Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году
Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk 25 июля в 08:24
Общество
МЧС России предупредило об опасной геомагнитной буре 28 июля
Об опасной геомагнитной буре в своем докладе сообщил Сергей Диденко, начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ.
Телеканал Краснодар 04:35
Шоу-бизнес
Звезда Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной
Звезда Playboy Сорайя Вучелич заявила, что состоит в отношениях с мужем Ксении Бородиной Курбаном Омаровым.
VSE42.RU 05:58
Экономика
В России закроется каждый десятый магазин
До конца текущего года в России закроется не менее 10 процентов магазинов.
Lenta.ru 12:20
Шоу-бизнес
Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями
Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
Salt Mag 04:01
Кино
HBO планирует снять сериал о создании вакцины от коронавируса
Телекомпания HBO планирует экранизировать процесс создания вакцины от CoViD-19.
Life.ru 05:47
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
Общество
Половина месячной нормы осадков выпала в Петербурге за 40 минут
28 июля в Санкт-Петербурге за 40 минут выпала практически половина месячной нормы осадков, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Русская Планета 11:40
Шоу-бизнес
Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева
Народный артист РФ Владимир Кузьмин заявил, что Алла Пугачёва ещё в 1984 году исполнила его давнюю мечту.
Территория новостей 01:16
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Кино
Актер «Великолепного века» вернулся на экран после провала
Именно после телеромана «Великолепный Век» молодому артисту начали поступать предложения о сотрудничестве от именитых турецких режиссеров и брендов.
Rusturkey.com вчера в 04:58
Футбол
ЦСКА презентует новую форму до первого домашнего матча сезона 2020/21
Первый домашний матч Тинькофф РПЛ в сезоне 2020/21 ЦСКА проведет во втором туре против «Тамбова».
Bobsoccer 09:52
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Наука
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Команда исследователей из Австралии выяснила, что от COVID-19 лучше всего может защитить хирургическая маска.
Discover24 05:10
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян расплакалась при встрече с Канье Уэстом
Журналисты заметили, что при встрече с рэпером, Кардашьян расплакалась.
ИнфоСМИ 08:46
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
Здоровье
Минздрав Башкирии рассказал, в каком режиме работают уфимские больницы
Представители Минздрава Башкирии рассказали, в каком режиме сейчас работают больницы Уфы.
ГлавУфа 08:43
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
Асмус разместила ролик, который иронично назвала "После развода оргазм только такой".
iReactor 11:13
Здоровье
В отставку отправили министра здравоохранения Свердловской области
После трех лет в качестве главы министерства здравоохранения Свердловской области в отставку отправлен Андрей Цветков, сообщает «Коммерсантъ».
Kursk.com 09:22
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru вчера в 06:55
Авто
Уникальную гибридную «Волгу» сфотографировали в Мытищах
На одной из парковок в подмосковных Мытищах сфотографировали уникальный ГАЗ-31105.
Daily-Motor.Ru 00:48
Общество
ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса
В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса.
BFM.ru 10:21
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28