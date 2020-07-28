Рубль снижается по отношению к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи. Курс доллара вырос по отношению к рублю на 0,26%, до 71,76 рубля.

Рубль слабо снижается к доллару и евро

Игры Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза. 596

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