Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль слабо снижается к доллару и евро

Рубль снижается по отношению к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи. Курс доллара вырос по отношению к рублю на 0,26%, до 71,76 рубля.
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Рубль снизился по отношению к евро и доллару

Москва 2403:40

Рубль слабо снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:19

Рубль вечером развернулся вниз к доллару и усилил снижение к евро на фоне возобновившей падение нефти

Финмаркетвчера в 12:35

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01

Рубль снижается к доллару и перешел к символическому росту к евро

ПРАЙМ03:10

Рубль начал дешеветь к доллару и усилил темпы падения к евро

ИА Красная Веснавчера в 13:59

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.ру03:14
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Политика

Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции

Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 03:45
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Общество

Белорусская милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Минске

В Минске милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Белоруссии Наталью Федосенко, сообщает ТАСС.
BFM.ru 09:30
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Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

Родственники и друзья Кондулайнен пока не давали официальных комментариев о состоянии здоровья актрисы.
Вокруг ТВ 04:14
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой

Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
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Здоровье

Пациенток роддомов, заразившихся коронавирусом, выявили в Татарстане

В Татарстане зафиксированы случаи заражения коронавирусом у женщин, находящихся в роддомах.
Вечерняя Казань 09:40
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Общество

МТС получил первую лицензию на 5G в России

МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
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Происшествия

Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2

Российская газета 02:49
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Авто

Поставки новых моделей Mitsubishi в Европу приостановили

В соответствии с новой стратегией Renault-Nissan-Mitsubishi, в ближайшие несколько лет концерн сконцентрируется на рынках Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии, ведь именно здесь Mitsubishi является одним из лидирующих брендов, продукция которого пользуется неизменным спросом.
Новые автомобили вчера в 12:21
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Финансы

Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля

Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
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Энергетика

Китай сократил объёмы закупки газа из России

В мае текущего года поставки газа в Китай снизились на 12%, по сравнению с объемом поставленного голубого топлива в декабре-январе.
ToDay News Ufa 01:26
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Общество

В Хабаровске водителя «фургаломобиля» арестовали на восемь суток

Водитель автомобиля, написавшего на машине слова в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и участвовавшего в несанкционированных акциях протеста, арестован на 8 суток, сообщил РИА Новости источник в Центральном суде Хабаровска.
РИА Новости 09:59
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Происшествия

СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми

СК РФ предъявил уже осужденному за коррупцию экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по новому делу, об организации превышения полномочий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 10:06
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Игры

PlayStation обделила российских пользователей PS Plus

NewInform 08:24
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Общество

Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во время рабочей поездки в Ноттингем во вторник, 28 июля, о появляющихся признаках второй волны коронавируса в странах Европы.
Известия 07:55
Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
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Общество

Суд арестовал Удальцова на 10 суток за акции в поддержку Фургала

РЕН ТВ 07:49
6
Общество

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
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Происшествия

В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда

Коммерсантъ 09:18
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
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Политика

Кучма ушел из контактной группы по Донбассу

Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной и что он относится к его решению с уважением и почтением.
Известия 06:34
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Экономика

Результат отказа Швеции от карантина разгромил критиков

Несмотря на разгромные прогнозы критиков, которые предсказывали крах экономики страны, шведский бизнес избежал массовых банкротств, пишет Financial Times.
Lenta.ru 10:09
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Игры

Астероид-лабиринт и высокая сложность: авторы The Outer Worlds подробнее рассказали о первом дополнении

В интервью GameSpot директор по разработке Кэрри Пейтел (Carrie Patel) и художественный руководитель Мэтт Хансен (Matt Hansen) рассказали об особенностях окружения, а также о том, до какого уровня стоит прокачать персонажа перед тем, как отправиться в DLC.
3DNews 06:23
Авто

Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге

Новые автомобили 10:16
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Общество

Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов отказался от сделки со следствием

Следователь предложил Ивану Сафронову заключить сделку, но он отказался. Об этом ТАСС рассказал адвокат Иван Павлов.
BFM.ru 08:45
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Общество

С 1 августа в РФ увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

Часть российских пенсионеров получат с 1 августа 2020 года повышенные выплаты.
iReactor вчера в 10:14
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Общество

Глава Минприроды поддержал ликвидацию мусоропроводов в жилых домах

В середине июня стало известно, что Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы (ВООП) и Институт развития правового общества обратились к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву с предложением о закрытии и консервации всех уже существующих мусоропроводов в жилых домах.
РБК 10:35
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Происшествия

Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
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Футбол

РПЛ представила календарь на новый сезон

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском 10:05
Политика

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК 09:55
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