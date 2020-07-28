Финансы
Газета.RuРубль слабо снижается к доллару и евро
Рубль снижается по отношению к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи. Курс доллара вырос по отношению к рублю на 0,26%, до 71,76 рубля.
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Политика
Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции
Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 03:45
Общество
Белорусская милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Минске
В Минске милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Белоруссии Наталью Федосенко, сообщает ТАСС.
BFM.ru 09:30
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Родственники и друзья Кондулайнен пока не давали официальных комментариев о состоянии здоровья актрисы.
Вокруг ТВ 04:14
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Здоровье
Пациенток роддомов, заразившихся коронавирусом, выявили в Татарстане
В Татарстане зафиксированы случаи заражения коронавирусом у женщин, находящихся в роддомах.
Вечерняя Казань 09:40
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
Происшествия
Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2
Российская газета 02:49
Авто
Поставки новых моделей Mitsubishi в Европу приостановили
В соответствии с новой стратегией Renault-Nissan-Mitsubishi, в ближайшие несколько лет концерн сконцентрируется на рынках Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии, ведь именно здесь Mitsubishi является одним из лидирующих брендов, продукция которого пользуется неизменным спросом.
Новые автомобили вчера в 12:21
Финансы
Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
Энергетика
Китай сократил объёмы закупки газа из России
В мае текущего года поставки газа в Китай снизились на 12%, по сравнению с объемом поставленного голубого топлива в декабре-январе.
ToDay News Ufa 01:26
Общество
В Хабаровске водителя «фургаломобиля» арестовали на восемь суток
Водитель автомобиля, написавшего на машине слова в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и участвовавшего в несанкционированных акциях протеста, арестован на 8 суток, сообщил РИА Новости источник в Центральном суде Хабаровска.
РИА Новости 09:59
Происшествия
СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми
СК РФ предъявил уже осужденному за коррупцию экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по новому делу, об организации превышения полномочий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 10:06
Игры
PlayStation обделила российских пользователей PS Plus
NewInform 08:24
Общество
Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во время рабочей поездки в Ноттингем во вторник, 28 июля, о появляющихся признаках второй волны коронавируса в странах Европы.
Известия 07:55
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
Коммерсантъ 09:18
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Политика
Кучма ушел из контактной группы по Донбассу
Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной и что он относится к его решению с уважением и почтением.
Известия 06:34
Экономика
Результат отказа Швеции от карантина разгромил критиков
Несмотря на разгромные прогнозы критиков, которые предсказывали крах экономики страны, шведский бизнес избежал массовых банкротств, пишет Financial Times.
Lenta.ru 10:09
Игры
Астероид-лабиринт и высокая сложность: авторы The Outer Worlds подробнее рассказали о первом дополнении
В интервью GameSpot директор по разработке Кэрри Пейтел (Carrie Patel) и художественный руководитель Мэтт Хансен (Matt Hansen) рассказали об особенностях окружения, а также о том, до какого уровня стоит прокачать персонажа перед тем, как отправиться в DLC.
3DNews 06:23
Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге
Новые автомобили 10:16
Общество
Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь предложил Ивану Сафронову заключить сделку, но он отказался. Об этом ТАСС рассказал адвокат Иван Павлов.
BFM.ru 08:45
Общество
С 1 августа в РФ увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Часть российских пенсионеров получат с 1 августа 2020 года повышенные выплаты.
iReactor вчера в 10:14
Общество
Глава Минприроды поддержал ликвидацию мусоропроводов в жилых домах
В середине июня стало известно, что Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы (ВООП) и Институт развития правового общества обратились к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву с предложением о закрытии и консервации всех уже существующих мусоропроводов в жилых домах.
РБК 10:35
Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
Футбол
РПЛ представила календарь на новый сезон
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском 10:05
Политика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК 09:55