Финансы
Газета.RuРубль слабо снижается к доллару и евро
Рубль снижается по отношению к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи. Курс доллара вырос по отношению к рублю на 0,26%, до 71,76 рубля.
Читать в источнике
Оценить96
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Экономика
«Известия»: Минфин предложил перечислять конфискованные средства в ПФР
Как рассказали "Известиям" в пресс-службе Минфина, в Гражданский кодекс на данный момент вносятся уточняющие поправки, согласно которым конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, но и денежные средства, если законность их получения невозможно доказать.
РИА Новости вчера в 21:06
Спорт
Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио.
МК-Спорт вчера в 05:39
Политика
В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа
Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия 03:25
Происшествия
Осужденный за мошенничество транссексуал сделал признание по поводу тюрьмы
Приговор транссексуалу Назару Гулевичу, который Савеловский суд вынес 27 июля сам осужденный считает смертельным.
Московский Комсомолец вчера в 08:44
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Политика
Порошенко заявил о гордости за уголовное дело о получении томоса
Бывший президент Украины Петр Порошенко во вторник, 28 июля, сообщил о гордости за уголовное дело против него о томосе, которым предоставлена независимость Православной церкви страны.
Известия 03:38
Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Политика
Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции
Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 03:45
Происшествия
В Архангельске мужчина убил трех женщин и пытался сжечь их тела
В Архангельске следователи предъявили обвинение мужчине за убийство трех женщин и попытку сжечь их тела, пишет пресс-служба регионального управления СК.
Газета.Ru 04:13
Общество
Российская подлодка впечатлила жителей Швеции своими размерами
Шведские туристы, путешествовавшие под парусом, встретили на пути российскую подводную лодку и были поражены её размерами.
News.ru вчера в 11:41
Общество
В Атлантическом Совете пройдет западный балканский саммит
Онлайн-саммит политических лидеров из Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии будет организован в конце этой недели, для содействия региональной экономической интеграции, чтобы помочь Западным Балканам оправиться от пандемии коронавируса, заявил Атлантический Совет, 27 июля сообщает N1.
ИА Красная Весна вчера в 21:49
Общество
Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом
Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.
RT на русском 01:56
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 26 июля в 13:46
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной Елены Кондулайнен ухудшилось
Актриса почувствовала себя плохо 24 июля в ресторане. Кондулайнен госпитализировали с подозрением на инсульт, подтвердившимся позже.
Газета.Ru 03:21
Общество
Филолог опроверг миф о происхождении мата на Руси
Теория происхождения русского мата от нашествия татаро-монголов является мифической.
Экономика сегодня вчера в 20:16
Армия и оружие
В Персидском заливе начались военные учения КСИР Ирана
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) во вторник проводит учения в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива.
РИА Новости 03:46
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
На российский рынок в скором времени выйдут обновленные модификации пикапа Toyota Hilux и внедорожника Toyota Fortuner.
Новые автомобили 00:18
Общество
Власти направят по медработнику в каждую российскую школу
По словам министра, на период с 1 по 14 сентября в каждую школу будет направлен медик.
Lenta.ru вчера в 14:24
Армия и оружие
В МИД объяснили размещение комплексов С-400 в Арктике
Появление зенитных ракетных систем С-400 на территории российских арктических островов является логичным шагом, который требуется исключительно для обеспечения оборонных целей.
Военное дело 04:06
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Инициатива продлить выплату 10 тысяч рублей для семей, воспитывающих дети до 16 лет, на август является корректной и уместной.
iReactor 01:07
Общество
На Земле возникнет опасная геомагнитная буря 28 июля
Опасная магнитная буря ожидается во вторник, 28 июля.
Газета.Ru 02:50
Кино
Опубликованы первые кадры аниме по вселенной «Бегущего по лезвию»
В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что в сети появились первые кадры аниме по вселенной "Бегущего по лезвию".
Piter.tv вчера в 09:19
Путешествия
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Газета.Ru 02:04
Политика
Дегтярёв заявил о «слёте» профессиональных провокаторов в Хабаровск
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.
RT на русском 02:57
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Общество
Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам
Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
РИА Новости вчера в 05:08
Общество
Названы самые популярные у россиян пароли
Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян назвал самые популярные в России и мире пароли, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 23:45
Футбол
Парфенов заявил, что готов возглавить новый клуб
Главный тренер ФК «Урал» Дмитрий Парфенов заявил об уходе со своего поста.
CT news 02:16
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости вчера в 04:52