Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Рубль слабо снижается к доллару и евро

Рубль снижается по отношению к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи. Курс доллара вырос по отношению к рублю на 0,26%, до 71,76 рубля.В источнике
Подробнее о событии
Москва 24

Рубль снизился по отношению к евро и доллару

Москва 2403:40
Газета.Ru

Рубль слабо снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:19
Взгляд.ру

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.ру03:14
Экономика сегодня

Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов

Экономика сегодня03:06
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01
ПРАЙМ

Рубль снижается к доллару и перешел к символическому росту к евро

ПРАЙМ03:10
ИА Красная Весна

Рубль начал дешеветь к доллару и усилил темпы падения к евро

ИА Красная Веснавчера в 13:59
Реклама

Создан миниатюрный эндоскоп, сканирующий изнутри кровеносные сосуды

Исследователи разработали и уже успешно испытали новый эндоскоп, способный изучать изнутри даже самые тончайшие кровеносные сосуды, при этом устройство представляет очень качественные снимки и даже может создавать 3D-карту обследованной области.
Создан миниатюрный эндоскоп, сканирующий изнутри кровеносные сосуды
Faktom05:18
1
Реклама
Реклама

Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи

Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
РИА Новости08:28
Реклама

В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости11:40
160
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском07:01
18
Реклама
Реклама