В начале торговой сессии в пятницу, 21 февраля, рубль снижается к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи. Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 1 коп. до 64,21 руб.

Рубль слабо снижается к доллару и евро

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Общество Число зараженных коронавирусом за пределами Китая возросло до 1200 Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения, в пятницу достигло 1200 человек, следует из данных ежедневного отчета организации.

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Экономика Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования Один из крупнейших американских банков Wells Fargo сообщил в пятницу в пресс-релизе, что заплатит штраф в 3 миллиарда долларов за урегулирование претензий властей.

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Происшествия Правоохранители требуют арестовать шестерых участников протестов под Полтавой Украинская полиция попросит суд взять под стражу шестерых участников протестных акций в поселке Новые Санжары под Полтавой, где разместили эвакуированных из Китая украинцев.

Происшествия В башне «Око» в Москва-сити произошло обрушение В Москва-сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око», предположительно выпало стекло, сообщает в субботу, 22 февраля, РЕН ТВ со ссылкой на экстренные службы столицы.

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Политика США обвиняют Россию в помощи кандидату в президенты Сандерсу Американские чиновники сообщили кандидату Демократической партии США Берни Сандерсу на президентских выборах 2020 года о поддержки его предвыборной кампании со стороны России, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Политика Путин призвал не разрушать общность с Украиной Россию и Украину многое разъединяет, но многое и объединяет, и не надо разрушать это, как, например, случилось с единством православной церкви.