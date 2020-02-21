Финансы

РИАМОРИАМОРубль снизился по отношению к доллару и евро на торгах

«Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 1 копейку, до 64,21 рубля», — говорится в сообщении. Евро вырос на 6 копеек, до отметки 69,28 рубля.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 февраля в размере 64,3008 руб., курс евро - 69,4191 руб

Финмаркетвчера в 01:22

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 65 копеек

РИА Новости21 февраля в 05:35

Официальный курс евро вырос на 65 копеек

Газета.Ru21 февраля в 05:14

ЦБ повысил курс доллара на 22-25 февраля до 64,3 рубля

ТАСС21 февраля в 05:13

Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне ослабления валют ЕМ

Интерфакс21 февраля в 02:25

Доллар вырос до 64,25 рубля

Взгляд.ру21 февраля в 02:09

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском21 февраля в 02:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 22:50, Ашберн

Комментарии

Здоровье

Названы провоцирующие артрит и рак продукты

Ученые провели исследование и назвали шесть продуктов, которые могут провоцировать артрит и рак.
Peterburg2.ru 07:41
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Коммерсантъ вчера в 17:59
Хоккей

Ковальчук перешел из «Монреаля» в «Вашингтон»

Напомним, что Ковальчук сменил уже третий клуб в нынешнем сезоне НХЛ. До этого он защищая цвета "Лос-Анджелес Кингз".
Газета.Ru 21:41
Общество

Турция из-за коронавируса закрыла границу с Ираном

Власти Турции решили в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса закрыть границу с Ираном, где зафиксировано 43 случая заражений, из которых восемь – со смертельным исходом.
Политика Сегодня 09:04
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК 21:53
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 21 февраля в 20:42
Авто

Peugeot представил новый пикап Landtrek

Компания Peugeot представила новый пикап Landtrek, который в конце текущего года появится в продаже в Латинской Америке и странах Тропической Африки.
Автостат 21 февраля в 02:13
Происшествия

В результате стрельбы в Техасе пострадали семь человек

Семь человек были ранены в результате стрельбы, которая произошла на вещевом рынке в Хьюстоне (штат Техас).
ТАСС 22:25
Гаджеты

Xiaomi начала продажи зарядного устройства с нитридом галлия

Xiaomi GaN Type-C 65W предназначена для тех, кому нужен такой мощный блок питания в дороге, к тому же она немного быстрее заряжает аккумулятор Mi 10 Pro.
Astera 21 февраля в 05:46
Кино

Первые посмотревшие новый мультфильм Pixar «Вперед» высказались в сети

«Вперед» имеет потрясающую анимацию с историей, которая полна юмора и сердца.
Красная весна 13:17
Шоу-бизнес

Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке

Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Privet-Rostov.ru вчера в 02:59
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2345

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2345, выздоровели 20 659 человек.
ТАСС 21 февраля в 20:02
Общество

Гороскоп на неделю: что ждет знаки с 24 февраля по 1 марта

Масленица и Власьев день - чего нельзя делать 24 февраля Близнецы Неделя обещает быть яркой и интересной.
Московский Комсомолец 22:05
Происшествия

Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске.
RT на русском вчера в 17:42
Общество

В Югре ветеранам в честь праздника простили все долги по ЖКХ

Глава Сургутского района ХМАО (Югра) Андрей Трубецкой простил ветеранам все долги за услуги ЖКХ в честь праздника.
БИЗНЕС Online 15:49
Футбол

«Манчестер Юнайтед» победил «Уотфорд» в матче АПЛ

Газета.Ru 11:24
Авто

Марка DS опубликовала тизер новой модели

Французский премиум-бренд DS показал официальный тизер своего нового автомобиля.
Somanyhorses 21 февраля в 03:30
Армия и оружие

Минобороны России сообщило о зашедшем в Черное море эсминце ВМС США

Военно-морской флот России взял на контроль вошедший в акваторию Черного моря эсминец ВМС США USS Ross.
РБК 11:24
Футбол

«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве

Российская газета вчера в 08:38
Спорт

«Шахтер» эвакуирует оставшихся в КНР украинцев собственным бортом

ФАН 11:05
Происшествия

В аварии со снегоходом на Камчатке погибла журналистка

Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла в аварии со снегоходом на Камчатке.
REGNUM 04:22
Общество

Южная Корея объявила наивысший уровень угрозы из-за коронавируса

Власти Южной Кореи объявили наивысший "красный" уровень угрозы на фоне того, как число зараженных коронавирусом Covid-19 в стране превысило 600 человек, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:24
Происшествия

Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане

Известия 10:06
Кино

Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате

Газета.Ru 18:50
Общество

В Лондоне стартуют слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Слушания по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа начинаются в понедельник в королевском суде Вулича на востоке Лондона.
РИА Новости 16:38
Армия и оружие

США пока не приняли решение о поставке ЗРК Patriot в Турцию

США получили запрос о поставках Турции зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, но пока не приняли решение, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источник в Вашингтоне.
Коммерсантъ 21 февраля в 04:09
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Футбол

Арсенал — Эвертон 3:2

В рамках 27-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на своем поле одолел «Эвертон» — 3:2. «Ириски» открыли счет уже на 1-й минуте, когда Доминик Калверт-Льюин воспользовался ошибкой Давида Луиса и в падении отправил мяч в ворота Бернда Лено.
LiveSport.ru 13:26
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов

Владимир Путин предложил Минску механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, сообщил президент республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 21 февраля в 10:40
Шоу-бизнес

5-летний сын Сергея Лазарева поздравил его с 23 февраля стихотворением

5-летний сын певца Сергея Лазарева Никита, который появился на свет благодаря суррогатной матери, трогательно поздравил отца с Днем защитника отечества.
Bimru.ru 10:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное