«Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 1 копейку, до 64,21 рубля», — говорится в сообщении. Евро вырос на 6 копеек, до отметки 69,28 рубля.

Рубль снизился по отношению к доллару и евро на торгах

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