Финансы
РИАМОРубль снизился по отношению к доллару и евро на торгах
«Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 1 копейку, до 64,21 рубля», — говорится в сообщении. Евро вырос на 6 копеек, до отметки 69,28 рубля.
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Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне ослабления валют ЕМ
Интерфакс21 февраля в 02:25
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 22:50, Ашберн
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