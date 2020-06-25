Финансы
ПРАЙМРубль слабо снижается к доллару и мало меняется к евро
Курс рубля слабо снижается к доллару и символически теряет к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск пятницы рос на 8 копеек – до 69,1 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 77,47 рубля.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 22:38, Ашберн
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН 13:43
Авто
С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей
С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru 04:19
Общество
Иммунолог назвал тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса
Добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, должно настораживать появление нескольких опасных симптомов.
РБК 22:18
Экономика
Эксперт спрогнозировал, какая валюта сменит доллар на мировой арене
Васильев полагает, что стратегия выхода Штатов из-под ограничительных мер выглядит гораздо хуже, чем у других государств.
Evo-rus.com 15:01
Шоу-бизнес
Кардашьян поделилась пикантным фото в боди без белья
На своей странице в соцсети Кардашьян опубликовала фотографии, на которых она запечатлена в боди телесного цвета без белья.
ФАН 19:18
Футбол
«Ювентус» и «Барселона» согласовали обмен Пьянича и Артура
По информации журналиста Николы Скиры, полузащитник каталонцев Артур Мело перейдет в «Юве» в обмен на хавбека Миралема Пьянича и 10 млн евро.
Sport24.ru вчера в 11:06
Наука
Бозе-конденсат образовался за рекордно короткое время
Длительность процесса, по оценкам ученых, составляет около 100 фемтосекунд — таким образом, эксперимент позволяет изучать и регулировать эффекты квантовой динамики на очень коротком масштабе времени.
N+1 01:45
Общество
В США зафиксирован рекордный рост числа зараженных коронавирусом
Вашингтон, 27 июня 2020, 03:57 — REGNUM В США за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом — 40 870 человек, сообщает агентство Reuters.
REGNUM 20:57
Авто
Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качественных автомобилей
Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня 05:20
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 49,5%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ на 6:30 26 июня составила 49,51%, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Москва 24 02:05
Музыка
Боб Дилан стал самым возрастным лидером британских чартов
Американский певец Боб Дилан стал самым возрастным музыкантом, занявшим вершину британских хит-парадов, сообщает ТАСС.
МИР 24 21:23
Хоккей
Стало известно распределение очерёдности выбора игроков клубами НХЛ на драфте 2020 года
Стало известно распределение очерёдности выбора игроков клубами НХЛ на предстоящем драфте 2020 года.
Чемпионат 20:46
Политика
Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru 14:01
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс 16:36
Фигурное катание
Тутберидзе номинирована на звание лучшего тренера в мире
Подопечные Тутберидзе Алена Косторная и Александра Трусова (в прошлом сезоне тренером Трусовой была Тутберидзе, - прим.) номинированы на звание лучшего новичка прошедшего сезона вместе с Ю Ён из Южной Кореи.
МК-Спорт 12:32
Здоровье
В Югре результатов тестов на наличие коронавируса ждут по десять дней
Ханты-Мансийск, 24 июня 2020, 20:30 — REGNUM Жители Югры не могут дождаться результатов тестов на наличие коронавируса по десять дней.
REGNUM 24 июня в 13:30
Наука
Ученые доказали возможность получать энергию из черных дыр в космосе
Ученым удалось проверить гипотезу английского физика Роджера Пенроуза о добыче энергии из пространства черных дыр в космосе.
Live24 05:53
Политика
Посольство РФ: лживые статьи о России и Афганистане привели к угрозам в адрес дипломатов
Лживые публикации американских США о России по Афганистану уже привели к угрозам в адрес российских дипломатов.
ТАСС 22:29
Шоу-бизнес
«Решение принято»: Певец Niletto сбрил свою знаменитую косичку
Певец Данил Прытков, который известен под псевдонимом Niletto, в микроблоге в Instagram опубликовал видео, на котором с помощью машинки для стрижки волос сбрил свою знаменитую косичку.
Дни24 вчера в 12:22
Происшествия
В МВД Украины назвали главную версию взрыва дома в Киеве
Взрыв жилого дома на Позняках в Киеве, который произошел 21 июня мог стать результатом несоблюдения технологических норм при поверки счетчиков — такова основная версия следствия.
Евразия Daily 02:10
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Европейские страны должны всерьез задуматься над новой реальностью, где США могут не стремиться быть мировым лидером.
РИА Новости 21:47
Наука
Ученые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами
В ходе исследования ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.
REGNUM 13:23
Футбол
Зенит — Крылья Советов 2:1
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском 15:27
Политика
В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Власти США представили на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, несмотря на оглашенные аргументы России против этого.
Страна Советов on-line 13:42
Авто
Mercedes и NVIDIA вместе создадут автономный автомобиль
Компании Mercedes-Benz и NVIDIA объявили о сотрудничестве для создания автономных автомобилей премиум-класса.
Автоновости дня 24 июня в 03:43