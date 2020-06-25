Курс рубля слабо снижается к доллару и символически теряет к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск пятницы рос на 8 копеек – до 69,1 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 77,47 рубля.

Рубль слабо снижается к доллару и мало меняется к евро

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