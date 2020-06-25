Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль слабо снижается к доллару и мало меняется к евро

Курс рубля слабо снижается к доллару и символически теряет к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск пятницы рос на 8 копеек – до 69,1 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 77,47 рубля.
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Рубль в ходе торгов слабеет к доллару и евро

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Курс рубля обрушился

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Курс доллара на Мосбирже поднялся до 69,11 руб

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Рубль подешевел к доллару и евро

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Доллар и евро растут в начале торгов

Экономика сегодня03:09

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

RT на русском03:03

Рубль ослабел к доллару и евро

News.ru03:24
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Общество

Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
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С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей

С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru 04:19
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Общество

Иммунолог назвал тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса

Добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, должно настораживать появление нескольких опасных симптомов.
РБК 22:18
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Экономика

Эксперт спрогнозировал, какая валюта сменит доллар на мировой арене

Васильев полагает, что стратегия выхода Штатов из-под ограничительных мер выглядит гораздо хуже, чем у других государств.
Evo-rus.com 15:01
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Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

Известия 10:49
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Шоу-бизнес

Кардашьян поделилась пикантным фото в боди без белья

На своей странице в соцсети Кардашьян опубликовала фотографии, на которых она запечатлена в боди телесного цвета без белья.
ФАН 19:18
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«Ювентус» и «Барселона» согласовали обмен Пьянича и Артура

По информации журналиста Николы Скиры, полузащитник каталонцев Артур Мело перейдет в «Юве» в обмен на хавбека Миралема Пьянича и 10 млн евро.
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Бозе-конденсат образовался за рекордно короткое время

Длительность процесса, по оценкам ученых, составляет около 100 фемтосекунд — таким образом, эксперимент позволяет изучать и регулировать эффекты квантовой динамики на очень коротком масштабе времени.
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Общество

В США зафиксирован рекордный рост числа зараженных коронавирусом

Вашингтон, 27 июня 2020, 03:57 — REGNUM В США за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом — 40 870 человек, сообщает агентство Reuters.
REGNUM 20:57
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Авто

Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качественных автомобилей

Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня 05:20
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Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 49,5%

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ на 6:30 26 июня составила 49,51%, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
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Музыка

Боб Дилан стал самым возрастным лидером британских чартов

Американский певец Боб Дилан стал самым возрастным музыкантом, занявшим вершину британских хит-парадов, сообщает ТАСС.
МИР 24 21:23
Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Известия 17:12
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Хоккей

Стало известно распределение очерёдности выбора игроков клубами НХЛ на драфте 2020 года

Стало известно распределение очерёдности выбора игроков клубами НХЛ на предстоящем драфте 2020 года.
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Политика

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru 14:01
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
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Общество

На Аляске потребовали снести памятник главе русских поселений Баранову

Lenta.ru 12:13
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Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс 16:36
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Фигурное катание

Тутберидзе номинирована на звание лучшего тренера в мире

Подопечные Тутберидзе Алена Косторная и Александра Трусова (в прошлом сезоне тренером Трусовой была Тутберидзе, - прим.) номинированы на звание лучшего новичка прошедшего сезона вместе с Ю Ён из Южной Кореи.
МК-Спорт 12:32
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Здоровье

В Югре результатов тестов на наличие коронавируса ждут по десять дней

Ханты-Мансийск, 24 июня 2020, 20:30 — REGNUM Жители Югры не могут дождаться результатов тестов на наличие коронавируса по десять дней.
REGNUM 24 июня в 13:30
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Наука

Ученые доказали возможность получать энергию из черных дыр в космосе

Ученым удалось проверить гипотезу английского физика Роджера Пенроуза о добыче энергии из пространства черных дыр в космосе.
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Посольство РФ: лживые статьи о России и Афганистане привели к угрозам в адрес дипломатов

Лживые публикации американских США о России по Афганистану уже привели к угрозам в адрес российских дипломатов.
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Шоу-бизнес

«Решение принято»: Певец Niletto сбрил свою знаменитую косичку

Певец Данил Прытков, который известен под псевдонимом Niletto, в микроблоге в Instagram опубликовал видео, на котором с помощью машинки для стрижки волос сбрил свою знаменитую косичку.
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В МВД Украины назвали главную версию взрыва дома в Киеве

Взрыв жилого дома на Позняках в Киеве, который произошел 21 июня мог стать результатом несоблюдения технологических норм при поверки счетчиков — такова основная версия следствия.
Евразия Daily 02:10
Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Европейские страны должны всерьез задуматься над новой реальностью, где США могут не стремиться быть мировым лидером.
РИА Новости 21:47
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Во Франции допустили сокращение продаж шампанского из-за COVID-19

РИА Новости 20:14
Наука

Ученые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами

В ходе исследования ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.
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Зенит — Крылья Советов 2:1

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
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В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана

Власти США представили на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, несмотря на оглашенные аргументы России против этого.
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Mercedes и NVIDIA вместе создадут автономный автомобиль

Компании Mercedes-Benz и NVIDIA объявили о сотрудничестве для создания автономных автомобилей премиум-класса.
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