Финансы
Rostov gazetaРубль укрепился к доллару и евро после запуска торгов
Курс евро уменьшился на тридцать пять с половиной копеек — до семидесяти трех с половиной рублей. Отмечается, что в целом укрепляется отечественная валюта и топливо.
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Политика
Путин внес поправку в Конституцию о браке как союзе мужчины и женщины
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что президент Владимир Путин ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции внес поправку о браке.
Армия и оружие
ЦПВС опроверг данные о «гуманитарном кризисе» в Идлибе
Общество
В крымских водохранилищах накопилось около 100 млн кубометров воды
В водохранилищах Крыма к началу весны накопилось около 100 млн кубометров воды. Об этом 3 марта сообщили в республиканском Гидрометцентре.
Политика
Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН
«Инициативу поддержали президент Франции, председатель Китайской Народной Республики, и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил своё согласие и поддержку этого предложения», — сказал министр.
Происшествия
В Саратове пьяный мужчина изнасиловал пенсионерку посреди улицы
Полицейские задержали в Саратове мужчину, изнасиловавшего 65-летнюю пенсионерку Как рассказали в региональном управлении СК, пьяный злоумышленник, угрожая убийством, набросился на пожилую женщину рано утром на пересечении улиц Большая Горная и Университетская.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Темная лига справедливости: Апокалипсис»
В сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма "Темная лига справедливости: Апокалипсис".
Хоккей
«Металлург» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Барысом»
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Шоу-бизнес
Собчак оценила замену Кудрявцевой на Бузову на премии «МУЗ-ТВ»
Стало известно, что телеведущая и певица Ольга Бузова заняла место Леры Кудрявцевой в роли ведущей Премии «МУЗ-ТВ 2020».
Общество
Вандалы разрушили могилу неизвестного солдата под Севастополем
Злоумышленники надругались на могилой неизвестного солдата в районе поселка Сахарная головка под Севастополем.
Политика
ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции
Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Футбол
«Барселона» собирается приобрести не менее четырёх игроков летом
«Барселона» планирует приобрести сразу четырёх футболистов в летнее трансферное окно, утверждает Sport.es.
Экономика
АСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров
Новый подход к взысканию активов у беглых банкиров одобрил совет директоров АСВ, рассказывал в прошлом месяце первый заместитель генерального директора агентства Андрей Мельников.
Шоу-бизнес
Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью
Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
Экономика
ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
Политика
Супервторник определит наиболее вероятного соперника Трампа
По итогам праймериз 3 марта будет определено, за кого из кандидатов обязаны будут проголосовать 1357 делегатов съезда демократов, который состоится в июле и на котором официально будет выдвинут кандидат в президенты.
Общество
«Яндекс.Такси» подтвердило передачу данных пассажиров силовикам
Сервис «Яндекс.Такси» сообщил о том, что он передает данные о поездках пользователей силовым ведомствам, пишет издание «Медиазона».
Общество
У контактировавших с заболевшим москвичом не нашли коронавирус
У родственников и друзей заразившегося коронавирусом москвича первичные анализы на вирус дали отрицательный результат.
Общество
В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
Общество
Леди в зелёном: Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Ирландию
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прилетели в Ирландию с трёхдневным туром.
Хоккей
«Салават Юлаев» начал серию с поражения от «Авангарда»
Общество
Власти Латвии хотят заблокировать «Яндекс.Такси»
В Автотранспортной дирекции Латвии отметили, что «Яндекс.Такси» не исполнил новых правил, согласно которым до 22 января этого года поставщики веб-сервисов и мобильных приложений для заказа услуги перевозок автомобильного транспорта должны получить регистрацию дирекции.
Армия и оружие
США пообещали снабдить Турцию боеприпасами для операции в Идлибе
Соединенные Штаты готовы вместе с гуманитарной помощью предоставить Турции боеприпасы для проведения операции в сирийском Идлибе, заявил специальный представитель США по региону Джеймс Джеффри.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Шоу-бизнес
Лариса Долина рассказала Ивану Урганту о болезни дочери и внучки
Со слов Долиной, болезнь дочери и внучки не представляет смертельной опасности.
Авто
В России Nissan сокращает производство машин
Автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге в течение ближайших нескольких месяцев перейдет на работу в одну смену.
Авто
Lada Vesta, Lada Xray и Lada Largus отзывает АвтоВАЗ
В России стартовала отзывная кампания, затрагивающая 10 655 автомобилей Lada Vesta, Lada XRay и Lada Largus, которые были отгружены в дилерские центры с 6 сентября 2019 года по 4 февраля 2020-го.