Курс евро уменьшился на тридцать пять с половиной копеек — до семидесяти трех с половиной рублей. Отмечается, что в целом укрепляется отечественная валюта и топливо.

Рубль укрепился к доллару и евро после запуска торгов

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Общество «Яндекс.Такси» подтвердило передачу данных пассажиров силовикам Сервис «Яндекс.Такси» сообщил о том, что он передает данные о поездках пользователей силовым ведомствам, пишет издание «Медиазона».

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Авто В России Nissan сокращает производство машин Автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге в течение ближайших нескольких месяцев перейдет на работу в одну смену.