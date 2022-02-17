ТАССРубль снижается более чем на 1% к доллару и евроКурс доллара расчетами "завтра" на 20.56 мск рос на 1 рубль, до 77,28 рубля, курс евро — на 91 копейку, до 87,48 рубля, следует из данных Московской биржи.ПРАЙМСтоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE падает на 1,85% - до $91,25 за баррель.ТАССЦеновой индекс Мосбиржи российских гособлигаций продолжил падать второй день подряд.ПРАЙМФьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,67%.ФинмаркетЧитать далееСвернутьПрофильПрофильКурьер. Среда. БердскИнвест-ФорсайтРЕН ТВVesiskitim.ruPrivet-Rostov.ruAnewsПодробнее о событииРубль на старте торгов умеренно снизился к доллару и вырос к евроИнтерфакс17 февраля в 00:04Рубль слабеет после новостей об эвакуации жителей ДНР в РоссиюТАССвчера в 09:39Курс рубля рухнул на фоне заявления главы ДНРРамблервчера в 08:43Курс рубля снизился больше чем на 1% на фоне сообщений об обострении ситуации в ДонбассеПрофиль17 февраля в 04:13Стоимость рубля и акций снизилась на фоне новостей об обострении в ДонбассеNews.ru17 февраля в 03:52Рубль падает к доллару и евро на фоне ситуации на ДонбассеЕвразия Daily17 февраля в 03:45Рубль вечером перед выходными ощутимо падает на фоне эскалации в ДонбассеПРАЙМвчера в 13:18Показать ещёОценитьПоделиться