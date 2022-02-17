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Рубль снижается более чем на 1% к доллару и евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.56 мск рос на 1 рубль, до 77,28 рубля, курс евро — на 91 копейку, до 87,48 рубля, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ
Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE падает на 1,85% - до $91,25 за баррель.
ТАСС
Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций продолжил падать второй день подряд.
ПРАЙМ
Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,67%.
Финмаркет

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Рубль на старте торгов умеренно снизился к доллару и вырос к евро
Интерфакс17 февраля в 00:04
Рубль слабеет после новостей об эвакуации жителей ДНР в Россию
ТАССвчера в 09:39
Курс рубля рухнул на фоне заявления главы ДНР
Рамблервчера в 08:43
Курс рубля снизился больше чем на 1% на фоне сообщений об обострении ситуации в Донбассе
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Стоимость рубля и акций снизилась на фоне новостей об обострении в Донбассе
News.ru17 февраля в 03:52
Рубль падает к доллару и евро на фоне ситуации на Донбассе
Евразия Daily17 февраля в 03:45
Рубль вечером перед выходными ощутимо падает на фоне эскалации в Донбассе
ПРАЙМвчера в 13:18

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