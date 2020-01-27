Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль снижается, евро тестирует отметку 69 рублей

Рубль ощутимо снижается в понедельник, евро уже тестирует уровень сопротивления в 69 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 12.26 мск повышался на 51 копейку — до 62,58 рубля, курс евро — на 48 копеек, до 68,96 рубля.
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