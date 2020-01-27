Финансы
ПРАЙМРубль снижается, евро тестирует отметку 69 рублей
Рубль ощутимо снижается в понедельник, евро уже тестирует уровень сопротивления в 69 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 12.26 мск повышался на 51 копейку — до 62,58 рубля, курс евро — на 48 копеек, до 68,96 рубля.
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Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
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Подданный Японии 25 декабря 2019 года был задержан в России за попытку получения секретных материалов о российском военном потенциале.
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Группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорила полномочия российской делегации.
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Мишустин поручил провести ревизию реализации нацпроектов
Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил провести ревизию реализации нацпроектов.
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Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель
Впервые с ноября прошлого года цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
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Риск широкого распространения коронавируса оценил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, отметив, что заболевание очень опасно.
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Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
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Минск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
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Общество
Как послание президента Федеральному собранию изменит жизнь россиян
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Автор материала отмечает, что по итогам выставки сельского хозяйства «Зеленая неделя», прошедшая в Берлине, можно констатировать факт, что РФ обладает колоссальным потенциалом в сельском хозяйстве.
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В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку
В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
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Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
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8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от королевских привилегий и исполнения обязанностей старших членов королевской семьи.
Происшествия