Рубль ощутимо снижается в понедельник, евро уже тестирует уровень сопротивления в 69 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 12.26 мск повышался на 51 копейку — до 62,58 рубля, курс евро — на 48 копеек, до 68,96 рубля.

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Происшествия На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.

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