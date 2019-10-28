Финансы

Банки.руБанки.руРубль демонстрирует ослабление в начале торгов

Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль снижается к доллару

RT на русском03:04

Курс доллара вырос до 63,76 рубля

ТАСС03:05

Официальный курс евро на среду снизился до 70,78 рубля

РИА Новости06:36

Официальный курс доллара и евро упал к рублю

Газета.Ruвчера в 07:11

Индекс МосБиржи снижается в начале торгов на 0,1%

News.ru04:19

Рубль в ходе торгов уступает доллару, но теснит евро

Росбалт03:48

Рубль слегка снизился к доллару и немного укрепился к евро на старте торгов

Интерфакс03:20
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В Кремле назвали условие достижения договоренностей по газу с Киевом

Вчера в Брюсселе состоялись очередные трехсторонние консультации по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией.
Российская газета 06:45
Происшествия

Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом

Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
ТАСС 05:44
Общество

Украинские политологи подрались в студии телеканала «Россия 1»

Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
РИА Новости 05:00
Политика

Бывший дипломат сообщил о тайной поездке Зеленского на передовую

РБК 06:37
Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

Известия 03:12
Происшествия

Похороны убитого в Горном контрактника начались в Забайкалье

Чита.Ру 01:47
Спорт

Федерация бокса России вручила автомобили Ласицкене и Сидоровой

После завершения чемпионата мира в Дохе, где Сидорова и Ласицкене завоевали золотые медали, муж прыгуньи в высоту в социальных сетях отметил, что боксеров по итогам мужского и женского чемпионатов мира наградят автомобилями и денежными поощрениями в размере 5 млн рублей.
Российская газета 05:36
Общество

Мосгорсуд оставил под домашним арестом Калви и Дельпаля

Мосгорсуд признал законным продление до 13 января 2020 г. домашнего ареста для основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и партнера фонда Филиппа Дельпаля, сообщает ТАСС.
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Шоу-бизнес

Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным

Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
Происшествия

В Башкирии пять человек отравились угарным газом

В Башкирии в городе Нефтекамск пять человек получили отравление угарным газом, один из них скончался.
RT на русском 04:40
Общество

Дедовщину в российской армии объяснили

Проблема дедовщины в российской армии до сих пор существует, на казарменное насилие жалобы поступают постоянно.
Lenta.ru 05:12
Общество

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

По данным синоптиков, днем в столице и области ожидается облачная погода, местами осадки в виде дождя и мокрого снега.
Мослента 06:02
Экономика

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Футбол

Оуэн осудил фанатов «Арсенала», освиставших Джаку

Sport24.ru 03:44
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Общество

Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Автоспорт

Российский комментатор назвал Ферстаппена полным дураком

ProstoProSport 06:39
Футбол

Дмитрий Тарасов — о Путине: Просто нравится, что он делает для России

Просто нравится, что он делает для России. Еще с тех времен, майку я надел ты знаешь когда и после какого события.
Bookmaker-ratings.ru 06:45
Происшествия

Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге

Инцидент произошел в роддоме № 40 вечером 28 октября. Женщина погибла, выпав из окна на третьем этаже медучреждения, пишет REGNUM.
Известия 05:17
Политика

МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом

В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ 05:33
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни.
Известия 01:32
Политика

Кремль прокомментировал страх россиян перед произволом власти

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикации результатов социологического опроса, согласно которым боязнь произвола властей вошла в топ страхов россиян.
Московский Комсомолец 06:22
Происшествия

В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми

РИА Новости 01:29
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Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Кино

Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»

Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
RuNews24.ru 05:24
Кино

Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец»

В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.
Профиль 03:15
Происшествия

Под Новосибирском произошло сильное землетрясение

Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Российская газета вчера в 23:53
Общество

«Росатом» раскрыл данные о роли немецких ученых в ядерном проекте СССР

Госкорпорация показала анкеты немецких специалистов, которые сначала занимались разработкой атомного оружия при Адольфе Гитлере, а затем помогали создать атомную бомбу советским ученым.
РБК 01:43
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