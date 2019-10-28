Финансы
Банки.руРубль демонстрирует ослабление в начале торгов
Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:00, Вашингтон
Политика
В Кремле назвали условие достижения договоренностей по газу с Киевом
Вчера в Брюсселе состоялись очередные трехсторонние консультации по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией.
Происшествия
Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом
Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
Общество
Украинские политологи подрались в студии телеканала «Россия 1»
Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Спорт
Федерация бокса России вручила автомобили Ласицкене и Сидоровой
После завершения чемпионата мира в Дохе, где Сидорова и Ласицкене завоевали золотые медали, муж прыгуньи в высоту в социальных сетях отметил, что боксеров по итогам мужского и женского чемпионатов мира наградят автомобилями и денежными поощрениями в размере 5 млн рублей.
Общество
Мосгорсуд оставил под домашним арестом Калви и Дельпаля
Мосгорсуд признал законным продление до 13 января 2020 г. домашнего ареста для основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и партнера фонда Филиппа Дельпаля, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Происшествия
В Башкирии пять человек отравились угарным газом
В Башкирии в городе Нефтекамск пять человек получили отравление угарным газом, один из них скончался.
Общество
Дедовщину в российской армии объяснили
Проблема дедовщины в российской армии до сих пор существует, на казарменное насилие жалобы поступают постоянно.
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
По данным синоптиков, днем в столице и области ожидается облачная погода, местами осадки в виде дождя и мокрого снега.
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Футбол
Оуэн осудил фанатов «Арсенала», освиставших Джаку
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
Автоспорт
Российский комментатор назвал Ферстаппена полным дураком
Футбол
Дмитрий Тарасов — о Путине: Просто нравится, что он делает для России
Просто нравится, что он делает для России. Еще с тех времен, майку я надел ты знаешь когда и после какого события.
Происшествия
Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге
Инцидент произошел в роддоме № 40 вечером 28 октября. Женщина погибла, выпав из окна на третьем этаже медучреждения, пишет REGNUM.
Политика
МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом
В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта
Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни.
Политика
Кремль прокомментировал страх россиян перед произволом власти
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикации результатов социологического опроса, согласно которым боязнь произвола властей вошла в топ страхов россиян.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Кино
Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»
Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
Кино
Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец»
В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.
Происшествия
Под Новосибирском произошло сильное землетрясение
Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Общество
«Росатом» раскрыл данные о роли немецких ученых в ядерном проекте СССР
Госкорпорация показала анкеты немецких специалистов, которые сначала занимались разработкой атомного оружия при Адольфе Гитлере, а затем помогали создать атомную бомбу советским ученым.