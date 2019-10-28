Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Спорт Федерация бокса России вручила автомобили Ласицкене и Сидоровой После завершения чемпионата мира в Дохе, где Сидорова и Ласицкене завоевали золотые медали, муж прыгуньи в высоту в социальных сетях отметил, что боксеров по итогам мужского и женского чемпионатов мира наградят автомобилями и денежными поощрениями в размере 5 млн рублей.

Общество Мосгорсуд оставил под домашним арестом Калви и Дельпаля Мосгорсуд признал законным продление до 13 января 2020 г. домашнего ареста для основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и партнера фонда Филиппа Дельпаля, сообщает ТАСС.

Общество Дедовщину в российской армии объяснили Проблема дедовщины в российской армии до сих пор существует, на казарменное насилие жалобы поступают постоянно.

Общество Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице По данным синоптиков, днем в столице и области ожидается облачная погода, местами осадки в виде дождя и мокрого снега.

Экономика Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Общество Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.

Происшествия Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге Инцидент произошел в роддоме № 40 вечером 28 октября. Женщина погибла, выпав из окна на третьем этаже медучреждения, пишет REGNUM.

Экономика Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Общество В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни.

Политика Кремль прокомментировал страх россиян перед произволом власти Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикации результатов социологического опроса, согласно которым боязнь произвола властей вошла в топ страхов россиян.

Общество Количество моногородов в России может сократиться вдвое По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

Кино Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец» В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.